Essential AI与Google Cloud达成全新多年合作伙伴关系，加速全栈生成式AI产品发展

**划重点:** 1. 🤝 Essential AI与Google Cloud宣布新的多年合作伙伴关系，以简化和扩展全栈生成人工智能产品的开发。 2. 🚀 Essential AI将利用Google Cloud的TPU v5p进行模型训练，以提供定制的大型语言模型（LLMs），提高企业生产力。 3. 🌐 合作中，Essential AI将借助Google Cloud的全球基础设施和优秀分析工具，包括BigQuery、Looker和Google Analytics。

站长之家（ChinaZ.com）1月30日 消息:Essential AI与Google Cloud宣布建立全新的多年合作伙伴关系，旨在简化和扩展全栈生成人工智能产品的开发，助力企业用户做出数据驱动的决策。该合作使Essential AI成为首批充分利用Google Cloud全新TPU v5p的公司之一。

Essential AI的首席执行官Ashish Vaswani表示:“交付满足企业用户提高需求的先进生成人工智能模型需要大量的训练时间和计算密集型工作负载。通过与Google Cloud的合作，我们将能够提供企业所需的工具和能力，使复杂的工作负载变得更简单、更高效。”

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

作为合作的一部分，Essential AI将利用Cloud TPU v5p进行模型训练，这是Google Cloud最强大、可扩展和灵活的人工智能加速器，专为大规模训练而优化。通过使用Cloud TPU v5p，Essential AI将能够更快速、更高效地训练其大型语言模型，帮助组织解决复杂问题并做出基于数据的决策。

此外，Essential AI还将在Google Cloud的全球基础设施上构建其大型语言模型，并利用该公司的最佳分析工具，包括BigQuery、Looker和Google Analytics，以帮助训练其模型。这些工具将有助于Essential AI的模型更好地理解客户数据与业务目标的关联，并提供易于理解的见解和度量。

Google Cloud的首席执行官Thomas Kurian表示:“Google Cloud致力于构建行业内最开放的人工智能生态系统，与Essential AI的合作凸显了我们共同的愿景，即通过生成人工智能帮助组织进行数字化转型。”他还指出，通过Google Cloud集成的人工智能堆栈，Essential AI可以更轻松地赋能企业，应对复杂的业务挑战，在当今竞争激烈的市场中取得成功。

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