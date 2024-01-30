马斯克称Neuralink首次将芯片植入人体 患者恢复良好

**划重点:** 1. 🚀 Neuralink首次成功将脑机接口植入人体，马斯克宣布患者「恢复良好」。 2. 💼 第一个商用产品命名为Telepathy，马斯克展望其能实现用意念控制设备的功能。 3. 🧩 Neuralink成立于2016年，估值约50亿美元，公司最终目标是创造全脑接口，将生物与人工智能更紧密连接。

站长之家（ChinaZ.com）1月30日 消息:在最新的消息中，马斯克的脑机接口公司Neuralink成功实施了首次人体临床试验，植入脑机接口设备，并宣布患者康复状况良好。这标志着Neuralink自去年获得FDA批准以来，在人体临床研究方面取得了重要进展。此次实验是Neuralink探索商业化道路的最新一步，也是该公司致力于开发脑机接口技术的阶段性成果。

与此前在老鼠、猪和猴子身上进行的动物实验相比，Neuralink在人体上的临床试验受到了更多关注。公司曾在动物实验中遭到指责，但回应称这是医疗设备测试的必要步骤。去年5月，Neuralink获得FDA批准进行首次人体临床试验，虽然最初计划植入10名患者，但由于FDA提出的安全质疑，实验患者数量最终减少。目前尚不清楚当前参与试验的具体人数。

马斯克透露Neuralink的首个商用产品将被命名为Telepathy。该产品的目标是通过脑机接口实现用意念控制设备，例如手机或电脑，马斯克寄望这项技术可以提高信息交流速度，类似于霍金的交流速度。

Neuralink公司成立于2016年，专注于开发与大脑相关的侵入式脑机接口。公司的最终目标是创造全脑接口，使生物与人工智能更加紧密连接。根据去年6月的报道，Neuralink的估值约为50亿美元。

尽管Neuralink的研究受到了争议，特别是在动物保护方面，但公司仍然在积极推进技术的发展。除了Telepathy之外，Neuralink还计划将脑机接口应用于恢复人类视力和帮助肌肉无法移动的人控制设备的领域。未来，公司还计划在人类大脑和脊髓中植入多个脑机接口，以帮助四肢瘫痪者重新行走。马斯克本人也表示将来会接受脑机接口的植入。

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