AI视野：Meta发布Code Llama70B；Nijijourney V6模型正式上线；Chrome将内置AI写作助手；Minimax的AI对话机器人海螺问问上线

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🤖📱💼AI应用
Meta发布最新AI编程工具Code Llama70B
【AiBase提要:】
1. Meta发布了Code Llama70B。
2. Code Llama70B在人工智能评估中达到53%的准确度，超越了GPT-3.5的48.1%。
3. 该工具基于Llama2构建，可生成和调试比之前版本更大的编程字符串。
谷歌将为Chrome内置AI写作助手
【AiBase提要:】
😊Chrome将内置AI写作助手
😊通过AI帮助用户在网上写作
😊可能会对互联网产生世界性影响
Midjourney V6动漫微调模型Nijijourney V6正式上线
【AiBase提要:】
⭐ 提示词响应更出色，可识别更多风格
⭐ 支持简单文本书写，将文本放在引号之间即可
⭐ 如果喜欢非动漫的画风，可以使用“--style raw”
Minimax的AI对话机器人问答产品海螺问问上线
【AiBase提要:】
⭐ 海螺问问在语音对话能力、模型能力和用户体验方面表现出色
⭐ 支持实时的AI语音对话，且无外国口音
⭐ 支持图像的多模态识别，用户体验良好
下载地址:https://top.aibase.com/tool/hailuowenwen
新型多模态模型Adept Fuyu-Heavy 专为数字代理设计
【AiBase提要:】
多模态模型，仅次于GPT4-V和GeminiUltra
多模态任务表现优秀
多种数据处理及内容生成，适用于多种应用场景
地址:https://www.adept.ai/blog/adept-fuyu-heavy
微软开发新型大模型压缩方法SliceGPT
【AiBase提要:】
👉 SLICEGPT 压缩LLAMA2-70B、OPT66B和Phi-2模型参数
👉 SLICE GPT通过替换权重矩阵和维持计算不变性降低模型参数
👉 SLICE GPT适用于资源受限设备，减小模型尺寸同时保持性能
论文地址:https://arxiv.org/pdf/2401.15024.pdf
📰🤖📢AI新鲜事
马斯克的xAI欲筹60亿美元挑战ChatGPT和谷歌Bard
【AiBase提要:】
🤖马斯克的xAI计划筹集60亿美元
🔍xAI与OpenAI的ChatGPT竞争，估值200亿美元
🤝xAI计划融资由摩根士丹利和中东投资者主导
Netflix旗下工作室招AI岗位 懂stable diffusion成硬技能
【AiBase提要:】
🤖 Netflix旗下工作室招AI岗位
🤖 招聘要求包括模型训练和数据采集
🤖 需要擅长使用stable diffusion
AI生成霉霉“不雅照”疯传后 微软紧急更新其免费AI软件
【AiBase提要:】
🔍 微软更新免费人工智能软件
🔄 工具名为Designer，由OpenAI的Dall-E3提供支持，增加了防止非同意照片使用的“护栏”
🚨 微软首席执行官萨特亚·纳德拉表示，科技公司需要迅速采取行动，防范人工智能工具的滥用。
小红书博主用AI制作文旅宣传片 点赞超39万
【AiBase提要:】
🎥 利用AI技术的文旅创意视频成为新热潮
🐶 “全民舞王”应用通过博主成功制作引人注目的宣传视频
📈 AI技术在旅游营销中展现创新应用
抖音官方下场做AI直播切片 第三方团队或加速淘汰!
【AiBase提要:】
😎 抖音官方开启了直播切片功能
😎 直播切片带货留给第三方参与者的机会似乎不多了
😎 抖音电商还支持AI算法自动生成高质量短视频
Nothing Phone用户现可从主屏幕轻松使用ChatGPT语音助手
【AiBase提要:】
1. 🚀 Nothing Phone用户现在可以直接从手机的快捷设置面板和主屏幕上使用OpenAI的ChatGPT语音助手。
2. 🤖 只需从Google Play商店安装官方的ChatGPT Android应用，用户即可使用此功能。
3. 🎤 用户可以将ChatGPT快捷方式添加到快捷设置面板或作为快捷设置小部件的一部分，模拟将ChatGPT设置为手机默认语音助手的体验。
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