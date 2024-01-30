德克萨斯州大学将建立学术界之一的生成式AI中心

站长之家(ChinaZ.com) 1月30日 消息:德克萨斯州奥斯汀 - 德克萨斯大学奥斯汀分校（UT）正在建立一个学术界最强大的人工智能中心，以引领研究并为广泛的合作伙伴提供世界一流的人工智能基础设施。

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UT正在启动生成式人工智能中心，该中心由一个新的GPU计算集群提供支持，是学术界最大的集群之一。该集群将包括 600 个NVIDIA H100s GPU - GPU是图形处理单元的缩写，是一种专门的设备，可以实现快速的数学计算，使其成为训练人工智能模型的理想选择。德克萨斯高级计算中心（TACC）将托管和支持这个名为Vista的集群。

“人工智能正在从根本上改变我们的世界，这项投资恰逢其时，可以帮助UT通过我们的教学和研究塑造未来，”校长Jay Hartzell说。“世界一流的计算能力结合我们在人工智能研究方面的广泛专长，将使UT能够加速在医疗保健、药物开发、材料和其他行业的进步，这些进步可能对人们和社会产生深远的影响。我们已经将 2024 年定为UT的人工智能之年，一个重要的原因是社会的趋势和机遇、我们的人才和大学的优势，以及我们现在在生成式人工智能中心的重大投资。”

ChatGPT和类似的生成式人工智能技术的发展，给许多行业团体、医疗组织和公共机构带来了压力，要求他们与学术机构合作，利用人工智能进行创新。来自中心的专家将与外部合作伙伴合作，开发和应用生成式人工智能解决方案，解决各行各业的挑战性问题。

新的中心将以生物科学、医疗保健、计算机视觉和自然语言处理（NLP）为核心，设立在UT的跨学科机器学习实验室内，并由工程学院和自然科学学院共同领导。为了体现人工智能在各行各业的增长，它还包括来自戴尔医学院的教师和支持人员，以及信息学院和麦康姆商学院的研究人员。

“我们相信学术界应该继续在人工智能的发展中发挥领导作用，”中心主任、工程学院Chandra家族电气与计算机工程系教授Alex Dimakis说。“开源模型、开放数据集和跨学科的同行评审研究是推动即将到来的人工智能革命的最安全的方式。大学有独特的优势来塑造这个生态系统，我们很高兴能够在奥斯汀的生成式人工智能领域处于前沿。”

该大学目前是国家科学基金会支持的机器学习基础人工智能研究所（IFML）和TACC的Frontera的所在地，Frontera是美国大学中最强大的超级计算机。生成式人工智能中心的领导者设想利用基本的算法资源来解决大规模的应用问题，架起学术和工业对人工智能的目标之间的桥梁。

“UT在人工智能方面已经建立了坚实的基础，”自然科学学院计算机科学系教授、机器学习实验室主任Adam Klivans说。“有了这项投资，我们可以加速科学发现的过程，找到新的解决方案，应对那些需要多年实验工作的重大工程挑战。”

该中心提供了一个推进人工智能技术的核心支柱，同时建立在近年来产生的动力之上。

一年前，UT宣布了一个新的在线人工智能硕士项目，这是第一个这样规模的学位项目，也是唯一一个来自顶尖机构的人工智能硕士学位项目，价格接近10， 000 美元。2022 年，校友Sanjay Chandra及其家人的领导性投资为Chandra家族电气与计算机工程系的人工智能创造了新的研究途径

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