Opera One浏览器即将登陆iPhone，搭载ChatGPT智能助手

**划重点:** 1. 🎨 Opera One浏览器采用全新的Modular Design设计，内置Tab Islands功能。 2. 🤖 Aria AI助手是首个原生浏览器AI，由Opera与OpenAI合作开发。 3. ⌨️ Opera One拥有专属命令行和快捷键，用户可通过ctrl+/（Windows）或cmd+/(Mac)与Aria互动。

站长之家（ChinaZ.com）1月30日 消息:近日，Opera宣布将推出基于人工智能的Opera One浏览器，计划在不久后登陆iPhone平台。这一消息是在苹果宣布遵守欧盟数字市场法令的背景下发布的，该法令要求平台所有者允许用户在第三方在线商店和网站上自由安装应用程序，以降低开发者支付给苹果的额外费用。

Opera One浏览器引入了全新的Modular Design设计，内置Tab Islands功能，为用户提供更灵活的浏览体验。

特别值得注意的是，Opera One的Aria AI助手是首个原生浏览器AI，由Opera与OpenAI合作开发。结合Opera自家的Composer AI引擎和OpenAI的GPT技术，Aria能够在实时从网络获取最准确的信息。

除此之外，Opera One还设有专属命令行，用户可以通过快捷键ctrl+/（Windows）或cmd+/(Mac)与Aria进行互动。Tab Islands功能则为用户提供了全新的浏览方式，以直观的方式将相关标签组合在一起，根据上下文进行分类。这一功能使用户能够保持不同的浏览上下文分离，随时移动标签，并将它们折叠成小块，以便稍后返回或保存到书签或固定板上。

Opera One的推出标志着用户在iPhone上将有更多选择，能够体验到一款融合了ChatGPT智能技术的全新浏览器，带来更灵活、智能的浏览体验。

（举报）