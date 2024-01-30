生成式AI预计到2026年将发展成价值1000亿美元行业

划重点: 1. 💰生成式人工智能市场预计在未来两年内增长65%，并在2026年成为价值1000亿美元的行业。 2. 🚀OpenAI 的 ChatGPT 在短短两个月内成为史上增长最快的应用程序，表明生成式人工智能具有巨大的潜力。 3. 🌍全球对生成式人工智能的需求持续增长，美国、中国和德国是该市场的主要增长国家。

站长之家(ChinaZ.com) 1月30日 消息:生成式人工智能市场预计在未来两年内增长65%，根据一份最新报告的提示，该行业预计到2026年将成为价值1000亿美元的行业。

报告显示，生成式人工智能（genAI）市场在未来两年内预计将增长65%。其中，OpenAI 的 ChatGPT 的发布标志着全球人工智能行业的一个转折点。

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

ChatGPT 成为历史上增长最快的应用程序，在短短两个月内拥有1亿用户，使人工智能成为2023年最重要的话题之一。除了 ChatGPT 之外，其他人工智能工具如 Character.ai、DeepL、Quillbot、Midjourney 和 Capcut 也都获得了数十亿的访问量，展示了这个市场的巨大潜力。

在2020年至2023年期间，生成式人工智能市场呈爆炸式增长，从57亿美元增长到449亿美元，增幅高达690%。根据统计数据显示，该市场在过去三年中实际上翻了一番，年增长率在93%至106%之间波动。

然而，Statista 预测2024年年增长率将放缓，但整个市场价值仍将增长48.4%，达到666亿美元。双位数的增长将在接下来的几年持续，生成式人工智能在2026年将达到1000亿美元的价值，仅仅两年内增长了65%。预计到2030年，这一数字预计将翻番，超过2070亿美元。

在全球比较中，美国将继续是世界上最大的生成式人工智能市场，预计2026年价值将达到373亿美元，比今年增长60%。作为全球第二大市场，中国市场将进一步增长，其估值在未来两年内将增长72%，达到147亿美元。德国生成式人工智能市场以60%的增长率位居第三，预计到2026年将达到45亿美元的估值。

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