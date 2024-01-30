Nothing Phone用户现可从主屏幕轻松使用ChatGPT语音助手

**划重点:** 1. 🚀 Nothing Phone （1） 和 (2) 用户现在可以直接从手机的快捷设置面板和主屏幕上使用OpenAI的ChatGPT作为语音助手。 2. 🤖 活动此功能只需从Google Play商店安装官方的ChatGPT Android应用，并确保至少使用其语音聊天功能一次。 3. 🎤 用户可以将ChatGPT快捷方式添加到快捷设置面板或作为快捷设置小部件的一部分，模拟将ChatGPT设置为手机默认语音助手的体验。

站长之家（ChinaZ.com）1月30日 消息:在最新的消息中，Nothing Phone（1）和(2)用户现在可以直接从手机的快捷设置面板和主屏幕上使用OpenAI的ChatGPT语音助手。这一消息是由Nothing的首席执行官Carl Pei在上周末的X上宣布的。

根据X的文章，要启用这一功能，用户只需从Google Play商店安装官方的ChatGPT Android应用，并确保至少使用其语音聊天功能一次。之后，用户可以将ChatGPT快捷方式添加到快捷设置面板或作为快捷设置小部件的一部分。

一旦添加到快捷设置面板，用户只需轻轻点击快捷方式即可激活ChatGPT并提出他们的指令。通过小部件使用ChatGPT快捷方式，用户可以方便地从主屏幕上访问此功能。这实际上模拟了将ChatGPT设置为手机默认语音助手的体验，尽管目前尚不支持此功能。

与此同时，在X文章中，Carl Pei在回复一位用户评论时表达了对ChatGPT助手的热情，称其“响应速度比预期的要快得多”。这一功能先前在ChatGPT Android应用的测试版中进行了测试，由Mishaal Rahman上周发现。

将ChatGPT作为Nothing手机的语音助手添加，必定会引起寻求与其设备实现无缝和引人入胜体验的用户的关注。Nothing手机用户不仅可以将ChatGPT用作语音助手，还可以利用其生成文本、翻译语言以及创作各种形式的创意内容的能力。

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