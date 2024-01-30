意大利数据保护监管机构指责OpenAI违反GDPR规定

**划重点:** 1. 🕵️ 意大利数据保护机构正式起诉OpenAI，指称其ChatGPT违反GDPR规定。 2. 💻 调查源于去年，指责ChatGPT在大规模处理意大利人个人信息时违反了GDPR规则。 3. 🌐 OpenAI可能面临高达2千万欧元或全球年收入的4%的罚款，同时未获得数百万欧洲公民的同意处理其个人数据。

站长之家(ChinaZ.com) 1月30日 消息:意大利数据保护监管机构已正式对OpenAI提出指控，声称其人工智能开发者ChatGPT违反了欧洲的GDPR规定。

根据TechCrunch的报道，监管机构并未公开披露对OpenAI提出的具体指控的性质，但表示这些指控源于对该公司数据实践的数月调查，OpenAI被要求在30天内回应。根据欧洲的GDPR规定，OpenAI可能面临高达2千万欧元或其全球年收入的4%的罚款。

调查始于去年，当时监管机构称ChatGPT可能违反了GDPR规定，因为其在没有任何合法基础的情况下，大规模处理意大利人的个人信息。根据GDPR规则，公司还必须向欧盟用户透明地披露其数据收集和存储实践，而OpenAI似乎未能令人满意地执行这一要求。

在去年短暂的禁令之后，OpenAI同意在其网站上添加新页面和表单，以提供有关其数据实践的更多透明度。ChatGPT随后在进行更深入的调查的同时，重新在意大利上线。

调查结果似乎以对OpenAI的正式指控告终，其中主要关切点之一是公司从公共互联网上抓取数据来训练其聊天机器人的方式。根据TechCrunch的报道，问题在于即使是公共数据也可能包含大量个人信息。在欧盟，只有在公司有“有效法律基础”的情况下，才能处理这类数据。即使符合此标准，公司也必须征得许可。

GDPR规定了六种可能合法收集这类数据的情况，但在OpenAI的情况下，大多数并不相关。唯一真正适用的是“合法利益”的主张，但Garante是否会同意这是正当的尚不清楚。值得注意的是，欧盟最高法院此前裁定反对Meta Platforms Inc.声称追踪和建立个人档案以推动其行为广告算法是公众合法利益的说法。

OpenAI还可能违反GDPR，因为其从未寻求获得数百万欧洲公民的同意，以摄取和处理其个人数据来训练其人工智能模型。根据GDPR规定，公司不仅必须执行此操作，还必须为那些拥有该数据的个人提供方便的方式选择退出并防止其信息被处理。

OpenAI如何回应这些指控尚不清楚，但该公司首席执行官Sam Altman此前曾威胁，如果公司无法遵守欧盟的法规，将考虑完全退出欧盟运营。

在相关消息中，OpenAI正在努力赢得政治家和家长的信任。在今天的一项公告中，该公司表示正在与名为Common Sense Media的非营利组织合作，该组织的使命是审查和评估各种媒体和技术对儿童的适用性。

根据合作协议，OpenAI和Common Sense Media将共同策划基于Common Sense Media的评级和标准的“家庭友好型”GPT，并在公司的市场上GPT Store中提供。他们还将共同制定面向父母、教育工作者和年轻人的人工智能指南和教育材料。Altman在一份声明中表示:“人工智能为家庭和青少年带来了难以置信的好处，我们与Common Sense的合作将进一步加强我们的安全工作，确保家庭和青少年可以放心使用我们的工具。”

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