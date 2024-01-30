Meta发布AI编程工具Code Llama70B 号称“且性能”

划重点: 1. 🌐 Code Llama70B是Meta最新的AI编程工具，被宣称为“最大且性能最佳”的模型。 2. 🔍 Code Llama70B在人工智能评估中达到53%的准确度，超越了GPT-3.5的48.1%，接近GPT-4的67%。 3. 💻 该工具基于Llama2构建，可生成和调试比之前版本更大的编程字符串，广泛用于研究和商业用途。

站长之家(ChinaZ.com) 1月30日 消息:Meta公司最新发布了Code Llama70B，这是一款被称为“最大且性能最佳”的人工智能编程工具。该工具于去年8月推出，目前可供研究和商业使用，并在Meta的AI博客中介绍说，Code Llama70B相比之前的版本能够处理更多的查询，这意味着开发人员在编程时可以提供更多的提示，并且它的准确性更高。

在人工智能评估中，Code Llama70B获得了53%的准确度，超过了GPT-3.5的48.1%，并且接近GPT-4在一份OpenAI的报告中所报道的67%。该工具是基于Llama2构建的，旨在帮助开发人员从提示中创建代码字符串并调试人工编写的代码。同时，Meta在去年秋天还推出了Code Llama的其他两个工具，分别是Code Llama - Python和Code Llama - Instruct，专注于特定的编程语言。

Code Llama70B目前可在三个版本的代码生成器上使用，并且仍然可以免费用于研究和商业用途。这一大型模型是通过对1TB的代码和与代码相关的数据进行训练而得到的，并托管在代码存储库Hugging Face上，该存储库提供了访问GPU运行AI模型的权限。

Meta表示，其更大的模型，34B和70B，“取得了最佳结果并提供更好的编码辅助”。在过去的一年中，其他AI开发者也发布了代码生成器，比如亚马逊的CodeWhisperer和利用OpenAI模型推出的GitHub Copilot。这表明AI编程领域的竞争正在加剧，各家公司都在努力提供更先进、更高效的工具来支持开发人员。

这一新闻进一步展示了人工智能领域的创新势头，Meta的Code Llama70B的发布有望为开发人员提供更强大的编程工具，进一步推动AI技术的发展。

产品体验网址：https://top.aibase.com/tool/code-llama-70b

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