马斯克称人类植入脑机接口芯片 取名“心灵感应”

特斯拉CEO埃隆·马斯克旗下的脑机接口公司Neuralink在1月30日宣布，首次成功将芯片植入人类大脑。马斯克在社交平台X上表示，昨天已有首位人类接受了Neuralink的植入手术，目前恢复良好。初步结果显示，神经元尖峰检测表现出令人鼓舞的迹象。

马斯克强调了该技术的创新之处，表示只需思考即可控制手机或计算机，并通过它们来控制几乎任何电子设备。初期使用者将主要是失去四肢功能的人，以提高他们的生活质量。他还以史蒂芬·霍金为例，想象了通过脑机接口技术实现更快速的沟通速度，超越传统打字或口头沟通。

Neuralink的首个产品被命名为“心灵感应”（Telepathy）。该公司成立于2016年，目前拥有100多名员工，致力于通过手术向大脑植入计算机芯片，实现人类大脑与电子设备的紧密连接。通过电流刺激，实现计算机和脑细胞的互动，从而治疗一系列脑部疾病，包括瘫痪、帕金森病、阿尔茨海默病等，并协助失明患者恢复视力。

Neuralink在2019年首次在猴子身上测试其设备，并在2020年展示了一头植入其设备的猪。2021年，该公司发布视频展示一只植入其设备的猴子通过心灵感应玩电子游戏，引起了广泛关注。

虽然Neuralink于2019年以来多次表示将开始脑机接口的人体试验，但由于安全风险原因，美国食品药品监督管理局（FDA）一直拒绝了其人体试验申请。直到2023年5月25日，Neuralink宣布已获得FDA批准，将启动首次脑植入物人体临床研究。

Neuralink于2023年9月19日宣布开始首次人体临床试验的招募，主要面向因颈脊髓损伤或肌萎缩侧索硬化症而四肢瘫痪的人。该公司的目标是通过这一技术帮助患者重获运动功能，标志着脑机接口领域的一次重要突破。

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