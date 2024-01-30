马斯克宣布首例人类大脑芯片植入 称患者恢复良好

站长之家(ChinaZ.com) 1月30日 消息:埃隆·马斯克的神经科技创业公司Neuralink周日首次在人类大脑中植入了其设备，这位亿万富翁在周一的社交平台X上发帖称，患者“恢复良好”。

该公司正在开发一种大脑植入物，旨在帮助患有严重瘫痪的患者仅通过神经信号控制外部技术。根据一篇博客文章，Neuralink在去年秋天开始招募患者参加其首次人体临床试验，此前该公司已经在 5 月份获得了美国食品和药物管理局的批准，可以进行这项研究。

马斯克周一在X上说，Neuralink的第一款产品叫做Telepathy。

如果这项技术能够正常运作，患有像ALS这样的严重退行性疾病的患者有朝一日可以使用这种植入物，通过移动光标和用心灵打字来进行交流或访问社交媒体。

“想象一下，如果斯蒂芬·霍金能够比一个快速打字员或拍卖师更快地交流，”马斯克写道。“这就是我们的目标。”

人体临床试验只是Neuralink走向商业化的道路上的一个步骤。医疗设备公司必须经过几轮严格的数据安全收集和测试，才能获得FDA的最终批准。Neuralink没有透露将有多少人参加其首次人体试验。

作为新兴的脑机接口或BCI行业的一部分，Neuralink也许是这个领域最知名的公司，这要归功于马斯克的高知名度，他也是特斯拉和SpaceX的首席执行官。BCI是一种解码大脑信号并将其转换为外部技术的命令的系统，还有一些公司，如Synchron、Precision Neuroscience、Paradromics和Blackrock Neurotech，也开发了具有这些功能的系统。

Paradromics计划在今年上半年启动其首次人体试验。Precision Neuroscience去年进行了其首次人体临床研究。一名接受了Synchron的BCI的患者在 2021 年用它从CEO Tom Oxley的推特账号发了帖。

目前还不清楚哪家公司将率先进入市场。

（举报）