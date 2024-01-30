OpenAI CEO与三星、SK高管会面 探讨AI芯片相关合作

站长之家(ChinaZ.com) 1月30日 消息:OpenAI的首席执行官Sam Altman前往韩国，与三星电子和SK集团的高层会面，探讨建立一个AI半导体联盟和投资机会的可能性。

据ETnews报道，Altman参观了三星半导体在韩国平泽的工厂，并与两家公司的高管进行了交流。Altman称正在寻求制造自己的AI芯片的计划。

这一计划尚未得到官方确认，但Altman最近表示担心现有的和可能增长的AI系统开发和部署所需的芯片短缺问题。

三星和SK在HBM（高带宽内存）技术方面很强，这对AI芯片至关重要。据ETnews报道，Altman的访问重点讨论了在AI芯片生产方面的可能合作和投资。Altman据说表示愿意从三星和SK购买HBM。 在访问期间，Altman还与韩国的一些AI创业公司的高管会面，这些公司都与三星和SK有过合作或获得过投资。

三星电子也在与谷歌合作开发生成式AI。例如，三星的新款Galaxy智能手机提供了独有的Android AI功能。据《金融时报》和彭博社报道，Altman正在与潜在的主要投资者，包括阿布扎比的G42和软银集团，进行谈判，以建立一个价值数十亿美元的全球AI芯片工厂网络。据报道，TSMC也参与了谈判。

最终的芯片实体可能是一个以OpenAI为主要客户的独立公司，也可能是OpenAI的子公司。

除了开发AI芯片，Altman据说还与苹果的前设计师Jony Ive合作，开发面向消费者的AI硬件。这突显了Altman，也可能是OpenAI，成为AI市场整个价值链的重要力量的雄心。

通过ChatGPT，OpenAI还通过API针对终端用户和开发者市场，并迄今为止在市场上占据了主导地位。

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