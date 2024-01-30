谷歌将为Chrome内置AI写作助手

站长之家（ChinaZ.com）1月30日 消息:谷歌即将为Chrome推出一项新功能，这将是一个浏览器内的AI写作助手。

“在网上写作可能很令人望而却步，尤其是如果你想在公共场合或论坛上表达你的想法，”谷歌Chrome副总裁Parisa Tabriz在周二的一篇文章中写道。“所以在下个月的Chrome版本中，我们将推出另一项实验性的AI功能，来帮助你更自信地在网上写作，无论你是想给餐厅留下一篇精彩的评论，还是为聚会准备一份友好的回复，或者对公寓租赁进行正式的询问。”要激活AI写作助手，你只需“在Chrome中访问的任何网站上的文本框或字段上右键单击，然后选择‘帮我写’，”Tabriz说。

“输入几个单词，我们的AI就会为你启动写作过程，”她说。

写作作为一种失落的艺术形式 AI写作助手看起来相当无害，因为已经有很多人使用AI，比如OpenAI的ChatGPT，来生成文本。但是Chrome的庞大用户群，加上对AI写作助手的便捷获取，可能会对互联网产生世界性的影响。

当每个人都使用AI来生成内容时，会意味着什么?在规模上，结果可能是可怕的。

人们可能无意中抄袭内容，因为这些AI平台“不能在不倾向于无意重复源头的大量文本和图像的情况下学习，”AI专家和认知科学家Gary Marcus在他的Substack上写道。

你也可以看到这种在生成AI应用中侵犯版权的倾向。

而谷歌大规模发布AI写作助手的一个巨大危险是，互联网将充斥着更多的AI生成的内容。这意味着AI模型将在AI生成的内容上进行训练，造成一种垃圾的循环。Marcus简洁地说:“但最终，没有人会再创造出好的、新鲜的、新的内容，互联网将开始吞噬自己的尾巴。我们最终都会遭殃，被一锅平庸的炖菜喂饱。”

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