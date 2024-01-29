微软CEO将于2月7日访问印度 将与多位AI创始人会面

站长之家(ChinaZ.com) 1月29日 消息:微软公司首席执行官萨蒂亚·纳德拉将于 2 月 7 日和 8 日访问印度，这是他每年对该国的例行访问， 2024 年的主要主题是人工智能（AI）及其机遇。

几周前，微软印度和南亚地区总裁普内特·钱多克在一封内部邮件中表示，纳德拉的访问强化了微软利用技术扩大该国机遇的承诺。邮件说：“AI在塑造‘印度科技十年’方面发挥着改变游戏规则的作用，将使印度和南亚成为技术领域最令人兴奋的市场之一。”

2023 年 6 月，印度纳伦德拉·莫迪在访问美国期间，与苹果的蒂姆·库克、谷歌的桑达尔·皮查伊和微软的萨蒂亚·纳德拉等知名的美国和印度科技高管举行了会晤。

纳德拉的办公室随后发布了一份声明，讨论了他与莫迪的会面。

声明强调了关于利用技术的力量，特别是人工智能和印度的能力的讨论。

“一个重要的话题是技术的力量，特别是人工智能，帮助改善印度人的生活。印度拥有世界上最活跃的开发者和创业生态系统之一，微软仍然深深地致力于印度技术的发展——这将影响印度和全球的市场，”微软的声明说。

一年前，首席执行官纳德拉对印度进行了为期四天的正式访问。在访问期间，他会见了一些关键的客户、创业公司、开发者、非营利组织和学生。 消息人士告诉Moneycontrol，一些印度知名的AI创业公司的创始人，包括Lightspeed和Peak XV支持的Sarvam，Bhavish Aggarwal的AI创业公司Krutrim，以及一些早期阶段的AI创业公司正准备在孟买和班加罗尔与纳德拉会面。

2023 年对于微软和人工智能的发展来说是重要的一年。 2023 年 10 月，萨蒂亚·纳德拉在公司的年度信中，强调了公司在与OpenAI合作后对AI的宏大计划。

2023 年 3 月，微软宣布为其所有的Office365 应用和服务提供AI集成，将在Word、Excel、PowerPoint、Outlook、Teams和Business Chat中提供。AI助手由OpenAI的GPT- 4 技术驱动，这是与ChatGPT、Bing AI等相同的框架。

2023 年 5 月，微软宣布，通过将Bing搜索引擎集成到ChatGPT中，进一步加强了与OpenAI的合作，这是旨在直接与谷歌竞争的举措。

2023 年 11 月 17 日，在一个令人震惊的转折中，OpenAI的董事会在视频通话中解雇了Altman，指责他“在与董事会的沟通中不一贯地诚实”。

三天后，微软首席执行官萨蒂亚·纳德拉宣布，Altman、Brockman和其他OpenAI员工将加入公司的新的高级AI研究团队。纳德拉补充说，Altman将担任新的高级AI研究团队的首席执行官。

随着AI的采用增加，据彭博智能数据显示，微软在 2024 财年的收入预计将增长近15%，高于整个科技行业。

（举报）