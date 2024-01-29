AI视野：ChatGPT灰度测试多GPTs协同；百川智能发布Baichuan3；新Bard逆袭GPT-4；腾讯文档AI智能助手开启公测

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🤖📱💼AI应用
OpenAI最新功能:多GPTs协同工作 @谁，谁出来干活
【AiBase提要:】
🤖ChatGPT灰度测试全新功能，拿到资格的用户可以看到GPT Mentions的提示
🤖 新功能支持多GPTs协同工作，用户可在对话中@不同的GPT
🤖 完成复杂任务如论文代码提取、PPT制作
百川智能发布超千亿大模型Baichuan3中文任务超车GPT-4
【AiBase提要:】
👉 Baichuan3在医疗领域评测超越GPT-4
👉 Baichuan3在逻辑推理能力方面获得升级和突破
👉 Baichuan3模型在中文任务评测中表现出卓越实力
上海AI实验室开源科学大模型浦科化学，理科能力全线提升
【AiBase提要:】
🔹 浦科化学基于浦语2.0模型
🔹 模型专业能力获得全面提升
🔹 浦科化学在多项测试中均表现出色
腾讯文档AI智能助手开启公测 支持多项文档类型一键生成能力
【AiBase提要:】
⭐ 腾讯文档AI能力全新升级
⭐ 支持多种文档类型一键生成
⭐ 在Word、Excel、PPT、PDF等应用广泛
在线购物“虚拟试穿”模型Diffuse to Choose（DTC） 可将任何商品完美放入任何环境中
【AiBase提要:】
⭐ 允许用户在不同环境中虚拟放置商品，不仅限于一键换衣
⭐ DTC模型捕捉商品细节，提升修复质量
⭐ 通过特殊算法实现产品与环境高度融合
Arc Search:一键搜索，网页秒建，AI浏览器新体验!
【AiBase提要:】
🚀Arc Search支持一键搜索，即时构建网页。
🔄融合浏览器、搜索、AI，开创全新上网方式。
💡Arc Search的核心引擎是「Browse for me」引擎。
3DHM框架:一图片可模仿任意视频动作360度无死角
【AiBase提要:】
👉3DHM框架可让一张图片模仿任意视频动作。
👉 无需标注数据，能合成3D人体运动模仿视频中actor的动作。
👉 生成长时间运动和各种高难度的姿势上更有弹性。
论文网址:https://arxiv.org/abs/2401.10889
StreamRAG:支持搜索视频任意时刻并返回一个视频剪辑
【AiBase提要:】
⭐️允许用户上传视频，创建视频集合
⭐️支持搜索视频内容的任意时刻，并立即返回一个视频剪辑。
⭐️提供实时视频回应、总结性文本回答和关键洞察，例如“第31集的要点”
⭐️支持在ChatGPT的GPT商店发布你的可搜索集合
“StreamVoice”成功实现实时转换，仅需124毫秒延迟!
【AiBase提要:】
🌐 该模型通过采用完全因果关联的上下文感知LM和临时独立的声学预测器，实现了流媒体能力。
⚙️ 为了解决不完整上下文可能导致的性能降级问题，StreamVoice采用了教师引导的上下文预测和语义屏蔽策略。
🌐LM-based的流媒体零射击VC模型，没有任何未来先行查看。
论文:https://arxiv.org/abs/2401.11053
Comfy Textures:用ComfyUI为虚幻引擎中的模型创建贴图
【AiBase提要:】
🎨 Comfy Textures是集成了编辑器的插件
🎥 插件支持单视角和多视角纹理投影
🖥️ Comfy Textures支持虚幻引擎5.x版本
贾扬清周末项目Lepton Search登顶GitHub热榜500行代码打造
【AiBase提要:】
💡 Lepton Search是使用500行代码打造的引擎，展示简洁高效的实现方式。
💡 AI搜索引擎使用500行代码打造产品雏形，因为调用了自家云上部署的开源模型和数据存储。
💡 AI搜索引擎在行业中备受关注，大公司和创业项目都在探索和应用AI搜索技术。
📰🤖📢AI新鲜事
三星与百度合作，为Galaxy S24系列创造AI体验
【AiBase提要:】
🧠 三星选择百度作为合作伙伴，解决Galaxy S24在中国市场的销售问题。
🧠 百度的文心一言基础模型深度集成到Galaxy AI中，提升S24系列功能。
💼 中国OEM预计将专注生成式AI、创新的可折叠形态以及图像技术。
新Bard逆袭GPT-4冲上LLM排行榜第二
【AiBase提要:】
👍 Bard排行第二，Jeff Dean宣布谷歌回来了
👍 Bard逆袭GPT-4，性能直逼最强GPT-4Turb
👍 Bard还未完全发挥潜力，Gemini Ultra性能期待
Opera 将在欧洲推出适用于 iOS 的全新 AI 浏览器
【AiBase提要:】
⭐ 挪威Opera计划推出适用于iOS的全新人工智能浏览器
⭐ 苹果允许替代浏览器引擎在iOS上运行，符合欧洲数字市场法案（DMA）要求
⭐ Opera将通过名为Opera One的以人工智能为中心的iOS版浏览器来实现目标
过去六个月，国内超40款AI大模型产品获得备案审批
【AiBase提要:】
📈 国内过去六个月批准了40多个人工智能模型供公众使用。
🌐 技术公司需获得监管批准开放大型语言模型（LLM）。
🚀 中国在全球AI竞赛中迎头赶上，缩小与美国的差距。
33岁女作家用ChatGPT创作小说获顶级文学奖
【AiBase提要:】
🏆33岁女作家Rie Kudan用ChatGPT协助创作的小说获得日本顶级文学奖「芥川奖」。
📚 该小说讲述了未来东京的高层监狱和建筑师对罪犯的不宽容，AI是小说中的重要主题。
🤖 无论是支持还是反对，AI在创意领域的合理应用和影响需要认真思考，以便更好地促进文学和艺术的发展。
谷歌与Hugging Face携手，共推开源模型助力AI发展
【AiBase提要:】
🤝 Google与Hugging Face宣布战略合作，整合开放AI和机器学习开发。
⚙️ 合作支持开发者在Google Cloud上快速、经济高效地训练、调整和服务开放模型。
💰 Hugging Face吸引了来自科技巨头的大量投资，用户将在2024年上半年获得Vertex AI和GKE部署选项等新功能。
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