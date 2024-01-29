谷歌与Singular Computing达成AI专利纠纷和解

站长之家(ChinaZ.com) 1月29日 消息:谷歌刚刚和一家人工智能技术专利诉讼的对手达成了数十亿美元的和解。这家硬件和软件开发公司Singular Computing从谷歌那里获得了一笔未公开的和解金，这结束了Singular的创始人Joseph Bates博士对谷歌提起的长达五年的联邦法院专利侵权案。

所谓的侵权涉及到Bates发明的计算机架构，这些架构促进了人工智能（AI）工具的开发和大型语言模型（LLM）的训练，他声称这些技术被谷歌用于其张量处理单元（TPU）设备中。

这些设备最初为谷歌工作空间（Google Workspace）提供了生成式AI和智能芯片的功能，但现在已经通过其云托管服务商谷歌云（Google Cloud）提供出租，以及承担了这家科技巨头自己数据中心的工作。

谷歌并没有发表任何暗示其有过错的声明。 不过，很明显，Singular Computing占据了优势。根据文件，Bates“祈求”法院允许陪审团审判并判决赔偿金，这些赔偿金在庭前文件中被建议在 16 亿美元和51. 9 亿美元之间。

从案件开始，谷歌否认了解Bates的三项相关美国专利（8407273B2，9218156B2 和10416961B2）以及其中的技术，这些技术允许每个处理器周期进行许多低精度的计算，并期待在法庭上澄清事实。

即使到现在，谷歌发言人José Castañeda也没有回应，只是说“我们一直认真履行我们的披露义务，我们将继续这样做。”

谷歌高级科学家Jeff Dean在一封被Singular的投诉曝光的内部电子邮件中，对同事们说，Bates的发明“非常适合”谷歌的工作任务。

Singular的代表在和解后没有发表任何评论。

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