高德打车发微博致歉：确认部分服务受到影响

站长之家（ChinaZ.com）1月29日 消息:今日，高德打车突发技术故障，多名用户在社交平台上反馈出现无法打车、下车仍在计价、司机端无法加载订单等问题。问题一度成为微博热搜，引发广泛关注。
高德打车通过官方微博发表道歉声明，确认个别网约车平台出现技术故障，导致部分服务受到影响。经过紧急修复，目前服务已全面恢复。
尽管高德打车已经发布致歉声明，但截至目前尚未公布与故障相关的补偿细节。
（举报）
站长之家（ChinaZ.com）1月29日 消息:今日，高德打车突发技术故障，多名用户在社交平台上反馈出现无法打车、下车仍在计价、司机端无法加载订单等问题。问题一度成为微博热搜，引发广泛关注。
高德打车通过官方微博发表道歉声明，确认个别网约车平台出现技术故障，导致部分服务受到影响。经过紧急修复，目前服务已全面恢复。
尽管高德打车已经发布致歉声明，但截至目前尚未公布与故障相关的补偿细节。
（举报）
11.11云上盛惠！海量产品 · 轻松上云！云服务器首年1.8折起，买1年送3个月！超值优惠，性能稳定，让您的云端之旅更加畅享。快来腾讯云选购吧！
1月29日，微博上有不少网友反映，高德打车出现故障。有北京网友说，高德打车出现故障，打了4辆车都没动；还有上海网友说，我已经上了车，也到了目的地，但是司机师傅无法操作订单上车和截单。公司2010年登陆美国纳斯达克全球精选市场。
高德地图联合交通运输部路网监测与应急处置中心发布了《2024年春运出行预测报告》。预计春节前全国高速出行高峰为2月3日，返程高峰为春节假期最后一天2月17日。整个春运流量的峰值将出现在春节假期的最后一天，也就是2月17日，正月初八，高速公路流量峰值将达6520万辆，客车流量峰值将达6270万辆。
高德地图与QQ音乐宣布达成合作，共同推出了一键播放式音乐导航功能。这一功能已在APP内部上线，为用户提供了更加便捷的音乐导航体验。这一技术解决了导航语音和音乐播放互相打断的用户痛点，确保音乐播放不间断，路口信息不错过，为用户带来一路畅听的音乐体验。
工信部发布了《关于侵害用户权益行为的APP通报》指出，近期，组织第三方检测机构对用户反映突出的开屏弹窗“乱跳转”、“关不掉”以及违规收集使用个人信息等问题进行检查，共发现31款APP及SDK存在侵害用户权益行为。上述APP及SDK应按有关规定进行整改，整改落实不到位的，我部将依法依规组织开展相关处置工作。据悉被通报的APP包括了:闲鱼、高德地图等。
快科技1月29日消息，高德地图今日宣布，针对不同的人群和场景，2024年温暖回家路”服务计划正式启动。随着新能源汽车不断增加，对于用户长途驾车过程中电量的忧虑，高德本次2024温暖回家路”中，推出全球首个具备自学习能力的新能源导航”。其能够综合路线的坡度、温度、空调、交通路况、车型等多维度动态因素计算电量消耗，并结合高德全新升级的充电地图2.0”。实时提供精细化的出行路线、充电时机规划，以及分钟级的等待时长预估，大幅缓解新能源车主们的电量焦虑”。而基于北斗全球定位能力的车道级导航、智能红绿灯倒计时、粤港澳一体
日前虞书欣司机高速倒车”一事引发广泛关注，在经过网友举报之后，北京交警进行了官方通报。经朝阳交通支队初步调查，上述交通违法行为发生于1月20日15时许，两车驾驶员张某、云某在高速公路上倒车驶出主路。道歉中呼吁大家不要不要跟车、尾随是因为有粉丝在虞书欣司机倒车后，也以同样的方式倒车驶出高速。
根据国务院办公厅关于2024年部分节假日安排的通知，今年春节放假调休，共8天。同时鼓励各单位结合带薪年休假等制度落实，安排职工在除夕休息。免费时间计算方式：普通收费公路以车辆通过收费站收费车道的时间为准；高速公路以车辆驶离收费站收费车道的时间为准。
快科技1月21日消息，据微星GAMING”官微，针对近日热议的删除男友游戏”一事，微星官方发布公告并向玩家致歉。官方表示，关于本品牌相关自媒体账号微星GAMING”于2024年1月17日发布的相关视频引发的争议，我司高度重视。对于该视频与标题及相关回复言论给大家带来的困扰，在此向广大用户和玩家朋友们表达诚挚的歉意。通过本次事件的始末调查，我司现已停止相关运营团队一切工作并作更换，同时对相关人员采取追责处理。微星称，始终与广大用户和玩家朋友们站在一起，一直致力于为大家提供更好的产品与服务。对此次短视频与相关回复言论表达
1月11日，长春高新发布公告，公司持股5%以上股东金磊与王思勉已通过协议方式解除婚姻关系，并就股份分割作出安排。金磊拟将其持有的3001.41万股股份，约占公司总股份的7.42%，转让至王思勉名下。值得注意的是，尽管双方因解除婚姻关系发生股份权益变化，但金磊和王思勉承诺在完成股份非交易过户后的12个月内，不会减持各自持有的长春高新股票。
快科技1月17日消息，天眼查APP显示，一汽大众近日申请了一系列不磨蹭”商标。包括不磨蹭打车”、不磨蹭长租”、不磨蹭用车”、不磨蹭出行”、不磨蹭专车”等，当前商标状态均为等待实质审查。对此，网友热议称一汽大众干啥都不喜欢磨蹭”、不磨蹭，可以说一汽大众抓住了不少人的需求痛点”。据悉，一汽大众在2018年就曾推出共享汽车品牌摩捷出行”，涵盖短租、长�
Faltah 是一款基于自然语言处理技术的聊天机器人产品。它可以进行自然的闲聊,回答各类问题,获取实时信息,提供娱乐服务等。核心优势是可交流的语言数量多,回答质量高,支持多种使用场景,且不断迭代升级。适合个人及企业客户使用。
Huudle是一个创新的AI驱动平台,旨在革新数字机构和创意团队的项目跟踪和后续工作。它专门通过精简的AI驱动的视频消息和反馈系统来转变内部团队动态和客户关系。使用Huudle,团队可以在一个集中的、直观的界面内有效地分享更新、接收精确的反馈,并协作决定下一步行动。该平台的AI功能提供会议和进展的快速、易消化的摘要,使用户能够保持一致并专注,而不会受到传统的沟通瓶颈的阻碍。Huudle不仅提高了项目管理的效率,还加强了团队及其客户之间的协作和信任纽带。
Email Writer是一款AI邮件助手应用，利用先进的AI技术，用户只需提供一个提示或主题，我们的AI邮件助手就能在几秒钟内为您生成一封个性化的邮件。您可以根据需要编辑邮件，并直接从应用程序发送。我们的AI邮件助手由最先进的AI模型提供支持，具有先进的语言处理能力，可帮助您撰写引人注目的邮件。适用于繁忙的专业人士、学生或任何希望提高邮件沟通能力的人群。借助我们用户友好的界面和强大的AI技术，只需轻点几下即可轻松撰写和发送邮件。立即下载Email Writer，体验我们AI邮件助手的强大功能。告别写作障碍，迎接轻松的邮件沟通。
Ad Auris是一款能够将文章转换为语音并播放的应用。用户可以随时随地听取自己感兴趣的文章内容，同时支持保存到平台如Spotify。该应用定位于提升用户的阅读效率和便利性，使用户能够在忙碌的生活中享受阅读的乐趣。
Podfy AI是一款能够简化转录、节目笔记、时间戳、新闻简报等操作的人工智能工具。其直观易用的界面让您能够立即开始使用，只需一键生成您的播客内容。您还可以直接编辑和微调每个内容，例如要求特定语气、直接或间接措辞，或仅仅纠正拼写错误。Podfy AI支持超过30种全球语言，并且能够生成全面的内容，包括全文转录、标题、推文、社交媒体发布、链接和引用、以及您和嘉宾的引述。
大型语言模型在训练和推断中越来越依赖于分布式技术。这些技术需要在设备之间进行通信，随着设备数量的增加，这可能会降低扩展效率。虽然一些分布式技术可以重叠，从而隐藏独立计算的通信，但类似张量并行（TP）的技术固有地将通信与模型执行串行化。隐藏这种串行化通信的一种方法是以细粒度的方式将其与生产者操作（通信数据的产生）交错在一起。然而，在软件中实现这种细粒度的通信和计算交错可能很困难。此外，与任何并发执行一样，它需要在计算和通信之间共享计算和内存资源，导致资源争用，从而降低了重叠效率。为了克服这些挑战，我们提出了T3，它应用硬件-软件共同设计，透明地重叠串行通信，同时最小化与计算的资源争用。T3通过简单配置生产者的输出地址空间，透明地融合了生产者操作和随后的通信，需要进行轻微的软件更改。在硬件层面，T3添加了轻量级的跟踪和触发机制，以编排生产者的计算和通信。它进一步利用增强计算的存储器来进行通信的相关计算。因此，T3减少了资源争用，并有效地将串行通信与计算重叠。对于重要的Transformer模型，如T-NLG，T3将通信密集型子层的速度提高了30%的几何平均值（最大47%），并将数据移动减少了22%的几何平均值（最大36%）。此外，随着模型的扩展，T3的好处仍然存在：对于sim500亿参数模型的子层，几何平均值为29%，PALM和MT-NLG。
H2O-Danube-1.8B是一个基于1T标记训练的1.8B语言模型，遵循LLama 2和Mistral的核心原则。尽管我们的模型在训练时使用的总标记数量明显少于类似规模的参考模型，但在多个基准测试中表现出极具竞争力的指标。此外，我们还发布了一个经过监督微调和直接偏好优化训练的聊天模型。我们将H2O-Danube-1.8B以Apache 2.0许可证开放源代码，进一步将大型语言模型民主化，让更广泛的受众经济地受益。
MouSi是一种多模态视觉语言模型，旨在解决当前大型视觉语言模型（VLMs）面临的挑战。它采用集成专家技术，将个体视觉编码器的能力进行协同，包括图像文本匹配、OCR、图像分割等。该模型引入融合网络来统一处理来自不同视觉专家的输出，并在图像编码器和预训练LLMs之间弥合差距。此外，MouSi还探索了不同的位置编码方案，以有效解决位置编码浪费和长度限制的问题。实验结果表明，具有多个专家的VLMs表现出比孤立的视觉编码器更出色的性能，并随着整合更多专家而获得显著的性能提升。
Miqu 1-70b是一个开源大规模语言模型,采用了新颖的自我监督学习方法,可以处理各种自然语言任务。该模型参数量达170亿,支持多种prompt格式,可fine-tuning生成高质量的文本。其强大的理解和生成能力,使其可广泛应用于聊天机器人、文本摘要、问答系统等领域。
支付宝在2024年春节推出了4大AI新玩法,包括「飙戏小剧场」、「会说话红包」、「时空照相馆」、「大家来找福」,将AI技术与传统年俗结合,通过AI换脸、语音合成等技术,让用户可以参与互动、体验虚拟场景,丰富年节氛围,增添节日乐趣。这些玩法可通过支付宝APP参与,操作简单、乐趣多。
BlockFusion是一种基于扩散的模型，可以生成3D场景，并无缝地将新的块整合到场景中。它通过对随机裁剪自完整3D场景网格的3D块数据集进行训练。通过逐块拟合，所有训练块都被转换为混合神经场：其中包含几何特征的三面体，然后是用于解码有符号距离值的多层感知器（MLP）。变分自动编码器用于将三面体压缩到潜在的三面体空间，对其进行去噪扩散处理。扩散应用于潜在表示，可以实现高质量和多样化的3D场景生成。在生成过程中扩展场景时，只需附加空块以与当前场景重叠，并外推现有的潜在三面体以填充新块。外推是通过在去噪迭代过程中使用来自重叠三面体的特征样本来调节生成过程完成的。潜在三面体外推产生语义和几何上有意义的过渡，与现有场景和谐地融合。使用2D布局调节机制来控制场景元素的放置和排列。实验结果表明，BlockFusion能够生成多样化、几何一致且质量高的室内外大型3D场景。
StrokeNUWA是一项开创性的工作，探索了在矢量图形上更好的视觉表示“划分标记”，其视觉语义丰富，与LLMs自然兼容，并具有高度压缩性。配备划分标记，StrokeNUWA在矢量图形生成任务的各种指标上显著超越传统的LLM-based和基于优化的方法。此外，StrokeNUWA在推理速度上实现了高达94倍的加速，与先前方法相比具有卓越的SVG代码压缩比达6.9%。
YOLO-World是一款先进的实时开放词汇物体检测器，基于You Only Look Once (YOLO)系列检测器，并通过视觉-语言建模和大规模数据集的预训练，增强了开放词汇检测能力。其采用新的可重新参数化的视觉-语言路径聚合网络（RepVL-PAN）和区域-文本对比损失，促进了视觉和语言信息之间的交互。YOLO-World在零-shot方式下高效地检测各种对象，具有高效率。在具有挑战性的LVIS数据集上，YOLO-World在V100上实现了35.4 AP和52.0 FPS，在准确性和速度方面均优于许多最新方法。此外，经过微调的YOLO-World在多项下游任务上表现出色，包括物体检测和开放词汇实例分割。
Testolo是一款能够帮助用户回答任何测试、测验或考试问题的应用。用户可以使用内置相机拍照，裁剪图片以覆盖测试问题，然后接收正确答案的信息。根据我们的研究，该应用在英语环境下能在10个问题中识别7个正确答案。该应用使用GPT和Google ML算法。用户可以免费下载应用，并通过应用内购买以最优惠的价格获取1000个问题、100个问题或10个问题。
Tinyform是一款简单易用的AI表单构建工具，用户可以通过它创建个性化的表单，无限制地收集提交信息，并且享有简单的定价计划。用户可以免费使用基本功能，或者选择付费升级以去除品牌标识并解锁额外功能。
Shakker是一个基于人工智能的图像生成平台,它可以通过文字描述生成高质量的图像。该平台采用了最先进的深度学习技术,用户只需输入几句文字描述,就可以生成逼真的图片。Shakker的核心优势在于生成图像质量高,支持中文描述,操作简单易用。它覆盖了从艺术创作、商业设计到娱乐等多个领域,有效地提高了用户的工作效率。
AI Photo Wizard是一款强大的图像处理工具，利用人工智能技术实现图像到图像的转换。它每日提供3张免费的AI图像，支持图像滤镜和背景移除功能。用户可以通过上传图片或输入提示来生成图像。
Youtube Summary Generator是一款智能AI应用平台，提供多种功能，包括自定义GPT、ChatGPT机器人创建、Youtube摘要生成等。用户可以在平台上体验自由的AI写作、聊天和其他应用。价格合理，定位于个人用户和小型企业。
Anki Card Generator利用人工智能技术，帮助用户快速生成Anki学习卡片。用户可以输入想要学习的内容，生成对应的Anki卡片，提高学习效率。该产品定位于教育领域，旨在帮助用户更高效地进行知识学习。
infaq是一个网站小部件，可以解码客户的需求，帮助您将他们转化为付费客户。它可以准确回答客户的问题，处理数百种不同的问题，直接且迅速。与烦人的聊天机器人不同，它可以帮助您了解客户想要的内容，改进营销策略，将浏览者转化为购买者。同时，它还可以自动引导客户购买概率较高的商品。集成和构建非常简单，只需几分钟即可完成。您可以通过加载现有的常见问题和客户查询来构建AI FAQ，也可以让AI FAQ告诉您客户想了解的内容。您还可以嵌入到您的网站上，并通过收集数据不断改进。