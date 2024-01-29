谷歌与Hugging Face携手，共推开源模型助力AI发展

**划重点:** 1. 🤝 Google与Hugging Face宣布战略合作，整合开放AI和机器学习开发，旨在通过将Hugging Face平台与Google Cloud基础设施集成，包括Vertex AI，使生成式AI更易于开发者使用。 2. ⚙️ 合作支持开发者在Google Cloud上快速、经济高效地训练、调整和服务开放模型，利用AI优化基础设施如TPUs和GPUs。该合作还涵盖Google Kubernetes Engine，允许创建新的生成式AI应用程序。 3. 💰 Hugging Face吸引了来自谷歌等科技巨头的大量投资，通过整合，用户将在2024年上半年获得Vertex AI和GKE部署选项等新功能。

站长之家(ChinaZ.com) 1月29日 消息:Google与Hugging Face近日宣布战略合作，旨在推动开放AI和机器学习的发展。这一合作将集成Hugging Face的平台与Google Cloud的基础设施，包括Vertex AI，旨在使生成式AI更易于开发者使用。这一合作的重要性被认为是Alphabet，即Google的母公司，进军人工智能领域的重要一步。

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

与Microsoft与OpenAI的合作相比，Hugging Face产品负责人Jeff Boudier表示，Google与Hugging Face的合作有着独特之处。

Google的Tensor Processing Units（TPUs）是专门用于加速机器学习任务的硬件，特别是那些涉及大型矩阵操作的任务。与通用图形处理单元(GPUs)不同，TPUs专为AI和机器学习工作负载而设计，专注于张量操作，以实现更高的速度和能源效率。TPUs比GPUs更节能，专注于减少每次操作的功耗，从而降低能源成本和减小碳足迹。通过与Hugging Face的合作，用户将能够利用Google Cloud上提供的TPUs。

Vertex AI是Google的机器学习和MLOps平台，通过与Hugging Face的整合，用户可以选择Vertex AI作为部署平台，用于托管和管理开放模型。他们还可以选择GKE，这是用于托管模型的托管Kubernetes服务，提供细粒度的控制和定制能力。

Hugging Face已经吸引了来自谷歌等科技巨头的大量投资。在一轮D轮融资中，Hugging Face筹集了2.35亿美元，谷歌、亚马逊、Nvidia、英特尔、AMD、高通、IBM、Salesforce等公司参与，将该初创公司的估值翻倍至45亿美元。由于其对开源和开放模型的承诺，Hugging Face已迅速成为托管模型、数据集和推理端点的首选平台。几乎所有的开放模型提供商，如Meta、微软和Mistral，都在Hugging Face Hub上提供其模型。

该合作被视为推动AI民主化的重要一步，预计将使公司更容易使用开放模型和技术构建自己的AI。随着Hugging Face成为开源AI软件的中心枢纽，这一合作可能会使其AI软件仓库的规模翻倍。新功能，包括Vertex AI和GKE部署选项，预计将在2024年上半年提供给Hugging Face Hub用户。

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