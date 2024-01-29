贾扬清周末项目Lepton Search登顶GitHub热榜 500行代码打造

要点: 1、Lepton Search是一款使用500行代码打造的AI搜索引擎，旨在向开发者展示简洁高效的实现方式。 2、AI搜索引擎的复杂性仍然存在，Lepton Search之所以能实现500行代码就完成一个产品的雏形，是因为调用了自家云上部署的开源模型和数据存储。 3、AI搜索引擎在当前行业中具有重要地位，一些大公司和创业项目都在不同程度上探索和应用AI搜索技术。

站长之家（ChinaZ.com）1月29日 消息:贾扬清在周末项目Lepton Search登顶GitHub热榜，展示了使用500行代码打造AI搜索引擎的能力。Lepton Search作为一个Demo演示，旨在向开发者展示简洁高效的实现方式。

尽管项目并非正式产品，却引起了一些争议，贾扬清解释称其目的是展示和宣传自家LeptonAI云服务，并且一开始就准备开源。

项目地址:https://top.aibase.com/tool/lepton-search

虽然AI搜索引擎整体上是一个复杂的项目，Lepton Search之所以能实现500行代码就完成一个产品的雏形，是因为调用了自家云上部署的开源模型和数据存储。同时，贾扬清分享了开发过程中学到的一些经验，强调搜索质量和AI幻觉对于好的结果产生的重要性。

当前AI搜索引擎在行业中备受关注，一些大公司和创业项目都在不同程度上探索和应用AI搜索技术。Perplexity是一个AI搜索引擎的成功案例，已获得巨额融资，成为行业标准，其模式已被一些后来者学习和模仿。

除了大公司外，一些创业项目也在尝试将AI搜索技术应用到产品中，展现了AI搜索在不同领域的潜力和前景。因此，Lepton Search的出现无疑为AI搜索引擎领域带来了新的思路和可能性，也引发了行业内外的讨论和关注。

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