过去六个月，国内超40款AI大模型产品获得备案审批

**划重点:** - 📈 中国加速AI发展，过去半年批准40多个人工智能模型供公众使用。 - 🌐 技术公司需获得监管批准开放大型语言模型（LLM），体现中国对AI技术的监管和控制。 - 🚀 中国在全球AI竞赛中迎头赶上，逐步缩小与美国的差距。

站长之家（ChinaZ.com）1月29日 消息:据最新统计，国内在过去的六个月内批准了超过40个人工智能（AI）模型供公众使用，旨在迎头赶上美国在AI领域的发展。

上周，中国监管机构共批准了14个大型语言模型（LLM）供公众使用，其中包括小米公司、第四范式和零一万物等企业。这标志着中国政府批准的第四批AI模型，而此前的三批中已包括百度、阿里巴巴和字节跳动等知名公司。

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

自去年8月起，北京开始要求技术公司获得监管批准，方可向公众开放其大型语言模型。这一做法突显了中国在发展AI技术的同时，致力于将其置于监管和控制之下的态度。

首批AI模型于去年8月获得批准，其中包括百度、阿里巴巴和字节跳动等公司。随后，中国监管机构在11月和12月分别批准了两批，而本月又批准了一批。尽管政府未公布已批准公司的具体名单，但据中国证券报报道称，根据公开信息统计，截至目前，国内已经有超过40款AI大模型产品获得了备案审批。

据报道，最新获得AI大模型及产品备案审批的企业共13家，共计14款模型。具体包括第四范式的“式说”大模型、“零一万物”大模型、衔远科技-品商大模型、衔远科技-摹小仙大模型、识因智能“一叶轻舟”大模型、小米“小爱同学AI助手”、智联招聘“AI改简历”、Boss直聘“南北闯”大模型、脉脉“智能问答”、什么值得买“AI问答机器人”、步刻科技“微步情报智脑”大模型、新壹科技“新壹视频”大模型、创思远达“魔方”大模型、掌阅“阅爱聊”微信小程序。

自从OpenAI的ChatGPT在2022年轰动一时后，中国企业纷纷加速开发AI产品。报道称称，在2022年时，中国拥有130个大型语言模型，占全球总量的40%，仅次于美国的50%份额。其中，百度的文心一言等ChatGPT类似的聊天机器人用户数量已于去年12月达到1亿。

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