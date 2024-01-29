StreamRAG：支持搜索视频任意时刻并返回一个视频剪辑

站长之家（ChinaZ.com）1月29日 消息:StreamRAG是一个视频搜索和流媒体代理工具，它可以帮助用户在短短2分钟内基于他们的视频数据构建一个个性化的GPT，并且可以和他们的视频进行对话。

该工具可以在数百小时的视频内容中找到符合用户需求的相关视频片段，并立即返回一个视频剪辑。换句话说，它能够搜索视频内容的任意时刻，并迅速浏览存储的大量视频资料，找到包含特定内容或主题的视频片段，并将这些片段展示给用户，使他们能够直接观看与其搜索内容相关的视频部分。

项目地址:https://top.aibase.com/tool/streamrag

StreamRAG的主要能力包括允许用户上传视频并创建视频集合，在这些视频中进行搜索以获取实时的视频回应或编辑。此外，用户还可以将他们的视频集合发布到ChatGPT商店，以便其他人进行搜索和使用。

具体功能包括:上传多个视频以创建视频库或集合，立即获得实时的视频回应或编译结果，在ChatGPT的GPT商店发布可搜索集合，接收总结性的文本回答，以及从特定视频中获得关键洞察，例如“第31集的要点”。

总之，StreamRAG是一个功能强大的工具，它不仅可以帮助用户快速找到他们感兴趣的视频片段，还可以让用户创建和分享自己的视频集合，为用户提供了更便捷、个性化的视频搜索和编辑体验。

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