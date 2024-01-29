三星与百度合作，为Galaxy S24系列创造AI体验

**划重点:** 1. 📱 三星与百度AI Cloud宣布战略合作，为三星Galaxy S24系列创造转变性的AI体验。 2. 🇨🇳 三星选择百度作为合作伙伴，解决Galaxy S24在中国市场的销售问题。 3. 🧠 百度的文心一言基础模型将深度集成到Galaxy AI中，提升S24系列的功能，包括智能摘要、高级排版和实时通话翻译。

站长之家(ChinaZ.com) 1月29日 消息:三星在中国选择了一个合法的替代方案，即与百度AI Cloud展开合作。这一战略伙伴关系的宣布意味着三星电子中国和百度将共同创造一种AI体验，以提升三星Galaxy S24系列的功能。

在这次合作中，百度的文心一言基础模型将与Galaxy AI深度集成，为S24系列增加智能摘要、高级排版和实时通话翻译等先进功能。文心一言的理解和生成能力与Gemini Pro相似，使得升级后的Samsung Note Assistant能够将内容实时转录为文本，区分说话者，并支持多语言翻译和会议纪要生成，提高跨语言沟通和办公效率。

此外，S24系列还继承了由Google首创的创新功能“Circle to Search”，用户可以通过简单的手势在文本、图像或视频上进行直观搜索，从百度搜索中快速获得准确的结果。

百度的副总裁陈一凡表示，文心一言机器人的应用未来将变得越来越丰富和多样。ERNIE具有处理文本、图像、音频和视频等多模态数据的深厚能力，准确地满足用户个性化需求，有望开发出一系列与个体用户需求 resonating 的AI产品。

尽管中国面临制裁，但该国已成功发展生成式AI用例，甚至推出了5G手机型号。全球市场情报公司IDC预测，到2024年底，“中国市场的设备中超过70%将具有AI功能，AI设备将占市场的55%。”

在中国对生成式AI手机的需求不断增加的背景下，像三星这样的手机制造商需要本地化技术，以支持手机功能并满足监管要求。根据Counterpoint Intelligence的报告，2023年第四季度中国智能手机销售增长了6.6%，尽管苹果占据了榜首，但中国的华为销售增幅最大，录得了71.1%的增长。

展望2024年，Counterpoint Research预计中国智能手机市场将实现低位数年度增长，五年后重新实现增长。

为了在市场上保持竞争力，苹果在1月份推出了降价政策，以利用市场复苏，并抵消来自本地OEM的压力。中国OEM也预计将专注于生成式AI、创新的可折叠形态以及先进的图像技术，以提高销售并扩大用户基础。

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