谷歌AI研究提出 SpatialVLM：一种数据合成和预训练机制，以增强视觉语言模型 VLM 空间推理能力

**划重点:** 1. 🧠 视觉语言模型（VLMs）在人工智能任务中取得显著进展，但受限于空间推理能力。 2. 🚀 谷歌DeepMind和谷歌研究团队提出SpatialVLM，通过使用大规模的空间推理数据集进行训练，显著提高了VLMs的空间推理能力。 3. 🤖 SpatialVLM不仅在空间推理任务中优于其他VLMs，还能与大型语言模型结合，广泛应用于机器人和其他需要复杂空间分析的领域。

站长之家（ChinaZ.com）1月29日 消息:谷歌AI研究团队最近提出了SpatialVLM，这是一种旨在增强视觉语言模型（VLMs）空间推理能力的创新系统。

尽管先进的模型如GPT-4V在人工智能驱动任务中取得了显著进展，但它们在空间推理方面仍存在显著局限。空间推理涉及理解物体在三维空间中的位置以及它们之间的空间关系，在实际应用中，如机器人或增强现实等需要精确空间理解的领域中显得尤为重要。

研究人员发现，VLMs的空间推理的根本限制并非来自它们的架构，而是源于训练数据集中缺乏全面的三维空间知识。为了解决这一问题，他们开发了SpatialVLM，这是一个通过使用独特的大规模空间推理数据集进行训练的系统。数据集生成过程涉及一个多层次的框架，利用各种模型进行开放词汇检测、度量深度估计、语义分割和以物体为中心的标题生成。这些模型协同工作，从二维图像中提取详细的三维空间注释，从而用关键的空间信息丰富了训练数据集。

SpatialVLM代表了VLM领域的一大进步。其在丰富的空间数据中的训练显著提高了其对定性和定量空间查询的响应能力。通过实验证明，SpatialVLM在空间推理任务中持续优于其他视觉语言模型。SpatialVLM的一个显著特点是其能够准确执行定量估算，这通常是由于训练数据的噪声而变得具有挑战性的任务。这使得它成为复杂机器人重新排列任务中开放词汇奖励注释者的有价值工具。

SpatialVLM的创新应用之一是与强大的大型语言模型集成，使其能够执行空间思维链推理。这种处理和解决多步空间推理任务的能力进一步拓宽了它在机器人和其他需要复杂空间分析的领域中的适用性。研究人员在空间推理和机器人领域探索了新的下游应用，展示了SpatialVLM作为各种机器人任务的密集奖励注释者和成功检测器的潜力。

研究的关键要点可以总结如下:

- SpatialVLM提升了视觉语言模型的空间推理能力。

- 它是通过使用丰富的三维空间注释的大规模数据集进行训练的。

- 该模型在空间推理任务中表现卓越，超过了其他VLMs。

- SpatialVLM能够执行复杂的空间思维链推理，在机器人领域具有重要价值。

- SpatialVLM的开发标志着人工智能技术的重大进步。

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