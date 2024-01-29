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李开复零一万物公司增资至2.5亿

2024-01-29 10:35 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）1月29日 消息:企查查APP显示，近日，北京零一万物信息技术有限公司发生工商变更，公司注册资本由1亿人民币增至2.5亿人民币。

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企查查信息显示，该公司成立于2023年8月，法定代表人为马杰，执行董事为李开复，经营范围含人工智能应用软件开发、人工智能双创服务平台、人工智能理论与算法软件开发、人工智能基础资源与技术平台等，由零一万物（香港）有限公司全资持股。

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