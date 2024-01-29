李开复零一万物公司增资至2.5亿

infaq是一个网站小部件，可以解码客户的需求，帮助您将他们转化为付费客户。它可以准确回答客户的问题，处理数百种不同的问题，直接且迅速。与烦人的聊天机器人不同，它可以帮助您了解客户想要的内容，改进营销策略，将浏览者转化为购买者。同时，它还可以自动引导客户购买概率较高的商品。集成和构建非常简单，只需几分钟即可完成。您可以通过加载现有的常见问题和客户查询来构建AI FAQ，也可以让AI FAQ告诉您客户想了解的内容。您还可以嵌入到您的网站上，并通过收集数据不断改进。