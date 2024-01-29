李开复零一万物公司增资至2.5亿

站长之家（ChinaZ.com）1月29日 消息:企查查APP显示，近日，北京零一万物信息技术有限公司发生工商变更，公司注册资本由1亿人民币增至2.5亿人民币。
企查查信息显示，该公司成立于2023年8月，法定代表人为马杰，执行董事为李开复，经营范围含人工智能应用软件开发、人工智能双创服务平台、人工智能理论与算法软件开发、人工智能基础资源与技术平台等，由零一万物（香港）有限公司全资持股。
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站长之家（ChinaZ.com）1月29日 消息:企查查APP显示，近日，北京零一万物信息技术有限公司发生工商变更，公司注册资本由1亿人民币增至2.5亿人民币。
企查查信息显示，该公司成立于2023年8月，法定代表人为马杰，执行董事为李开复，经营范围含人工智能应用软件开发、人工智能双创服务平台、人工智能理论与算法软件开发、人工智能基础资源与技术平台等，由零一万物（香港）有限公司全资持股。
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领跑中英文两大权威榜单，李开复零一万物交出多模态大模型答卷!距离其首款开源大模型Yi-34B和Yi-6B的发布，仅间隔不到三个月的时间。模型名为YiVisionLanguage，现已正式面向全球开源。GPT-4V在该测试集上的准确率为43.7%，Yi-VL-34B以36.5%的准确率紧随其后，领先于当前最前沿的开源多模态模型。
零一万物Yi-VL多模态语言模型是零一万物Yi系列模型家族的新成员，它在图文理解和对话生成方面具备卓越的能力。Yi-VL模型在英文数据集MMMU和中文数据集CMMMU上都取得了领先成绩，展示了在复杂跨学科任务上的实力。除了Yi-VL模型，零一万物技术团队还验证了使用其他多模态训练方法基于Yi语言模型可以快速训练出能够进行高效图像理解和流畅图文对话的多模态图文模型。
欢迎来到【AI视野】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。
苹果公司同意支付3500万美元以和解iPhone7音频门”的美国集体诉讼，用户最多可获赔349美元。该集体诉讼指控iPhone7和iPhone7Plus因芯片缺陷容易出现音频问题。尽管苹果公司内部承认了这一问题，但从未在其网站上发布过有关该问题的服务程序。
特斯拉的首席执行官埃隆·马斯克将当前的人工智能竞赛比作一场高风险的扑克游戏，并表示企业每年需要在AI硬件上投入数十亿美元才能保持竞争力。在社交平台X上发布的帖子中，马斯克透露，特斯拉今年将仅在英伟达AI芯片上投入超过5亿美元。马斯克此前曾表示，特斯拉是一家注重人工智能和机器人领域的公司非仅仅是汽车制造商。
2024年元旦档期落下帷幕，据灯塔专业版数据显示，该档期票房高达15.17亿元，刷新了中国影史元旦档的票房纪录。在这个元旦档期中，《一闪一闪亮星星》、《年会不能停!》、《金手指》、《潜行》和《非诚勿扰3》位列票房榜前五位。张艺谋的2023年主要导演作品《满江红》和《坚如磐石》也取得了不错的票房成绩，《满江红》更是凭借45.44亿元的票房成为了2023年票房最高的�
余额宝平台公布了年度用户攒钱数据。2023年，余额宝共为用户赚取了高达545亿元的收益，平均每日收益达1.49亿元，同比增长20%。与其它理财产品相比，余额宝收益稳定、灵活安全，更容易获得大众的青睐。
一款名为《幻兽帕鲁》的游戏在24小时内销售额超过了200万，创下了185万的历史在线人数峰值。该游戏通过收集神奇生物“帕鲁”融合了塞尔达的开放世界探索和宝可梦的捕捉体系等多个热门游戏玩法。一些网友呼吁游戏制作组上线更多样的玩法，突显了人们对于AI在游戏中创新运用的期待。
春运进入第五天。官方数据显示，截至29日下午，全国铁路已发售春运火车票超1.5亿张，同比增长一倍。需要注意的是，1月31日开始，我国中东部地区将遭遇今冬以来最大范围、最长时间的雨雪天气过程，这也将是2008年以来最复杂春运天气。
京东将在2024年再次成为央视春晚的独家互动合作平台。京东App将在春节期间设置特别的“春晚主会场”，推出总价值约15亿元人民币的红包、现金奖品、汽车等实物奖品。2023年是京东增长压力较大的一年，再次入主春晚有望进一步打开下沉市场，抢占更多新用户。
Testolo是一款能够帮助用户回答任何测试、测验或考试问题的应用。用户可以使用内置相机拍照，裁剪图片以覆盖测试问题，然后接收正确答案的信息。根据我们的研究，该应用在英语环境下能在10个问题中识别7个正确答案。该应用使用GPT和Google ML算法。用户可以免费下载应用，并通过应用内购买以最优惠的价格获取1000个问题、100个问题或10个问题。
Tinyform是一款简单易用的AI表单构建工具，用户可以通过它创建个性化的表单，无限制地收集提交信息，并且享有简单的定价计划。用户可以免费使用基本功能，或者选择付费升级以去除品牌标识并解锁额外功能。
Shakker是一个基于人工智能的图像生成平台,它可以通过文字描述生成高质量的图像。该平台采用了最先进的深度学习技术,用户只需输入几句文字描述,就可以生成逼真的图片。Shakker的核心优势在于生成图像质量高,支持中文描述,操作简单易用。它覆盖了从艺术创作、商业设计到娱乐等多个领域,有效地提高了用户的工作效率。
AI Photo Wizard是一款强大的图像处理工具，利用人工智能技术实现图像到图像的转换。它每日提供3张免费的AI图像，支持图像滤镜和背景移除功能。用户可以通过上传图片或输入提示来生成图像。
Youtube Summary Generator是一款智能AI应用平台，提供多种功能，包括自定义GPT、ChatGPT机器人创建、Youtube摘要生成等。用户可以在平台上体验自由的AI写作、聊天和其他应用。价格合理，定位于个人用户和小型企业。
Anki Card Generator利用人工智能技术，帮助用户快速生成Anki学习卡片。用户可以输入想要学习的内容，生成对应的Anki卡片，提高学习效率。该产品定位于教育领域，旨在帮助用户更高效地进行知识学习。
infaq是一个网站小部件，可以解码客户的需求，帮助您将他们转化为付费客户。它可以准确回答客户的问题，处理数百种不同的问题，直接且迅速。与烦人的聊天机器人不同，它可以帮助您了解客户想要的内容，改进营销策略，将浏览者转化为购买者。同时，它还可以自动引导客户购买概率较高的商品。集成和构建非常简单，只需几分钟即可完成。您可以通过加载现有的常见问题和客户查询来构建AI FAQ，也可以让AI FAQ告诉您客户想了解的内容。您还可以嵌入到您的网站上，并通过收集数据不断改进。
Finalframe是一个基于AI的视频剪辑工具。它支持将文本转化为视频,用户只需要输入文字描述,Finalframe就可以自动生成视频素材。该工具还提供了一个非常直观方便的剪辑界面,用户可以通过拖拽、添加、删除等操作,快速剪辑生成想要的视频作品。Finalframe可以大大简化视频制作流程,使用户无需学习专业编辑软件就可以轻松获得高质量的创意视频。
WhisperKit是一个用于自动语音识别模型压缩与优化的工具。它支持对模型进行压缩和优化，并提供了详细的性能评估数据。WhisperKit还提供了针对不同数据集和模型格式的质量保证认证，并支持本地复现测试结果。
DealDazzle是一个智能购物插件，它可以自动找到优惠券、返现和节省您的金钱。它还提供高质量的36百万种商品的260,000种商店的替代方案，并可以跟踪价格趋势，提供即时优惠券，使您的在线购物更加轻松和智能。
Career Companion是一款基于GPT-4技术的产品，能够根据输入的职位描述自动生成面试问题。其优势在于快速、准确地生成问题，节省面试官的时间。定价灵活，适用于各种规模的企业。定位于提升面试效率，帮助企业更好地筛选人才。
AI Describe Picture是一款革命性的平台，利用人工智能为您的图片提供丰富的上下文描述。直观的上传、交互式聊天和社交分享功能带来前所未有的图像探索体验。体验AI驱动的图片描述的新时代。
Fast Eulogy是一款利用人工智能技术，能够在几分钟内为您的逝去亲人撰写一篇专业个性化悼词的产品。只需提供一些关于您失去的亲人的细节，即可轻松获得一篇悼词。
Figure是一个创新的AI机器人公司,致力于研发第一台通用型人形机器人Figure 01。Figure 01集成了人形的灵巧性和前沿的AI技术,可广泛应用于制造业、物流、仓储和零售等领域,支持人类完成更多工作。该机器人高5.6英尺,载重20公斤,重60公斤,工作时间5小时,移动速度每秒1.2米。Figure还拥有世界顶级的机器人团队,团队成员在AI和人形机器人领域拥有超过100年的丰富经验。
CogBias AI是一个用于检测认知偏见的AI平台。我们的平台可以检测对话中的认知偏见，帮助您从正确的角度提问，从正确的角度看待答案，做出更好的决策。我们的平台可以识别问句中的认知偏见，并提供重新表述建议，帮助您找到更好的提问方式。通过监控项目问题和个别问题的认知偏见减少情况，自动生成报告。我们还提供实时分析，预测认知偏见趋势，以及评估问题对洞察力和研究效果的影响。
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Findr是一个内部搜索平台，通过一个统一的搜索栏，让您可以快速找到任何文档、链接和信息。它使用AI技术提供快速准确的搜索结果，帮助您节省时间和提高工作效率。
ZeroThreat是一款智能的Web应用和API安全扫描平台，可在SDLC和CI/CD流程中快速检测漏洞。它集成了威胁情报，不仅能够减少外部攻击，还可将手动渗透测试工作量减少90%。ZeroThreat是积极和高效的网络安全解决方案。
Inferkit AI是一个全面的AI平台，提供包括OpenAI等重要模型在内的多个API。它作为一个大规模模型路由组件，旨在帮助开发人员更具成本效益和可靠性地构建AI产品。目前在其测试阶段，Inferkit AI在其官方网站上提供50%的折扣，使其成为AI开发的有吸引力的选择。
Learniverse AI是一款个性化学习平台，可以帮助用户在几分钟内学习任何技能。它提供了个性化的课程、项目和测验，根据用户的实际目标进行优化。无论是想提升工作技能、学习新的兴趣爱好，还是探索新的领域，Learniverse AI都能帮助你实现。