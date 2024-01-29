Comfy Textures：用ComfyUI为虚幻引擎中的模型创建贴图

站长之家（ChinaZ.com）1月29日 消息:Comfy Textures 是一个集成了编辑器的插件，它使用生成扩散模型来快速创建和优化场景纹理。

该插件支持单视角和多视角纹理投影，以及远程 ComfyUI 实例支持和批量渲染功能（正在进行中）。它可以与 Unreal Engine5.x 配合使用，也可以通过少量代码更改与4.x 配合使用。对于 SDXL 工作流程或运行 ComfyUI，建议至少配置16GB VRAM 和32GB RAM。

项目地址:https://top.aibase.com/tool/comfy-textures

Comfy Textures是一个非常有用的工具，可以为虚幻引擎中的模型创建贴图，为用户提供了一种整合和调整纹理的简便方法。该项目的主要功能包括单个视角下的纹理投影和调整，以及正在开发中的多个视角下的纹理投影功能。

此外，Comfy Textures还提供了透视相机和正交相机，用于捕捉场景并提供更真实的视觉效果。另外，Comfy Textures 还具有图像修复（Inpainting）功能，可以修复图像中的缺陷或不完整部分，从而提高整体纹理质量。

该项目还支持图像到图像的转换，可以将一幅图像转换成不同风格或质感的新图像。目前，Comfy Textures支持虚幻引擎5.x 版本，而如果要在4.x 版本上使用，只需要做少量的代码调整即可。

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