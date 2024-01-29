LangGraph：构建智能对话的AI库，轻松打造复杂、有记忆的应用

站长之家(ChinaZ.com) 1月29日 消息:在构建能够对用户输入做出响应、记住过去互动并基于历史做出决策的系统时，LangGraph库成为解决这一问题的关键工具。这一需求对于创建更像智能代理的应用至关重要，这些应用能够保持对话、记住先前的上下文，并做出明智的决策。

当前存在一些解决方案，它们可以部分应对这个问题。一些框架允许使用语言模型创建应用，但并不高效地处理更持久、有状态的交互。这些解决方案通常专注于处理单一输入并生成单一输出，没有内置的方法来记住过去的交互或上下文。这一限制使得难以创建需要记忆先前对话或动作的更复杂、交互性更强的应用。

LangGraph库应运而生，旨在构建使用语言模型、基于LangChain构建的有状态、多角色应用。LangGraph库允许创建应用在多个步骤中保持对话，记住过去的互动并使用这些信息来指导未来的响应。它对于创建代理样的行为非常有益，应用能够不断与用户进行交互，询问和记住以前的问题和答案，以提供更相关和明智的响应。

该库的一个关键特性是其处理循环的能力，这对于维持持续对话至关重要。与其他仅限于单向数据流的框架不同，这个库支持循环数据流，使得应用能够记住并在过去的互动基础上构建。这一能力对于创建更复杂和响应灵活的应用至关重要。

LangGraph库通过其灵活的架构、易用性以及与现有工具和框架的集成能力展示了其强大的功能。简化开发过程使开发人员能够专注于创建更复杂、交互性更强的应用，而无需担心保持状态和上下文的底层机制。

LangGraph代表了使用语言模型开发交互式应用的重要一步，为开发人员提供了在这个领域工作的工具箱中有价值的补充。其处理循环数据流的能力以及与现有工具的集成使其成为任何在这一领域工作的开发人员的宝贵资源。

项目网址：https://github.com/langchain-ai/langgraph

（举报）