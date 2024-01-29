iOS18或成历史更新 将加入多个AI功能

站长之家（ChinaZ.com）1月29日 消息:苹果认为iOS18可能是有史以来最“重大”的iOS更新 iOS18预计将在6月的WWDC上公布，这将是一个包含了大量新的人工智能功能的重大更新。在今天的一份新报告中，彭博社再次表示，苹果认为iOS18是“公司历史上最大的iOS更新之一，如果不是最大的话。”

iOS18有哪些值得期待的内容? 早在去年11月，彭博社就报道过，苹果希望iOS18能成为近年来最“雄心勃勃和引人注目”的更新。在今天发布的他的Power On新闻简报的最新一期中，彭博社的马克·古尔曼说，这种情绪并没有改变。

古尔曼说，除了主要的新AI功能外，“还有更多”的内容将随着iOS18出现在iPhone上。“苹果的软件工程主管克雷格·费德里吉去年告诉员工，这个操作系统——代号Crystal——将在各个方面都有雄心勃勃的变化，”古尔曼报道道。

“我听说，这个新的操作系统在公司内部被视为公司历史上最大的iOS更新之一，如果不是最大的话。有了这样的认识，苹果的开发者大会在6月份应该会非常精彩。”

古尔曼此前已经报道过，苹果计划在iOS18中加入许多新的AI集成功能:

一个更智能、能够利用新的AI系统的Siri，该系统采用了大型语言模型技术 在信息应用中集成AI，可以“回答问题和自动完成句子” 为苹果音乐添加新的AI功能，创建“自动生成的播放列表” 将生成式AI集成到iWork应用中，包括Keynote和Pages 为Xcode添加生成式AI功能，让开发者“更快地编写新的应用程序” 目前，关于iOS18的新功能还没有更多的细节。不过，很明显，苹果除了一系列新的AI功能外，还有很多计划。

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