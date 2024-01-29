Anthropic确认数据泄露，FTC调查启动后曝光

站长之家（ChinaZ.com）1月29日 消息:Anthropic创始人Dario和Daniela Amodei的AI初创公司，价值180亿美元，经过FTC（美国联邦贸易委员会）调查后，于2024年确认了一起数据泄露事件。该泄露涉及截至2023年的一部分客户姓名和信用余额的非敏感信息。

Anthropic于2023年9月从亚马逊获得40亿美元，而此交易将成为FTC调查的焦点之一。FTC计划详细调查Anthropic与Alphabet、Microsoft和OpenAI等公司之间的类似投资，探寻有关协议、战略基本原理以及这些合作的实际影响的信息，包括产品发布、治理和监督权的决策。

Anthropic公司表示，数据泄露事件是由于承包商的人为错误导致的，而非公司内部AI系统的问题。公司已通知受影响的客户，并为其提供相关指导。值得注意的是，公司强调此次泄露与FTC的调查无关，对此不发表评论。

该泄露事件进一步加深了企业对部署第三方大型语言模型时的担忧，其中Anthropic的Claude成为此次事件中的代表。该初创公司于2021年成立，并承诺通过特殊的研究访问计划向“关注安全和社会影响的研究人员”提供Claude，此前已在2022年以及Claude商业化之前的某些情况下这样做，以符合Anthropic的公益使命。

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