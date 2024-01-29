OpenAI功能：多GPTs协同工作 @谁，谁出来干活

要点: 1、OpenAI的新功能允许用户在对话中@不同的GPT，实现多个GPT协同配合完成任务。 2、该功能使得使用GPT的方式更加中心化，可以实现多个GPT的联动协作。 3、用户可以通过@不同的GPT完成复杂任务，如论文代码提取、PPT制作等。

站长之家（ChinaZ.com）1月29日 消息:OpenAI最新推出的功能引起了广泛关注，该功能允许用户在对话中@不同的GPT，实现多个GPT协同配合完成任务。这一改动可能带来的影响是巨大的，人们使用AI的工作流程可能就此改变，人们自己的工作方式也可能就此改变。

这一功能使得使用GPT的方式更加中心化，不同的GPT可以共享对话的上下文信息，按照自然语言提示去协同配合完成用户要做的任务的不同部分。用户可以通过@不同的GPT完成复杂任务，如论文代码提取、PPT制作等。在灰度测试阶段，已经有人体验到了这一功能带来的惊人效果，而还有更多人在焦急等待全量上线。

该功能的亮点在于多个GPTs 的联动，用户可以通过@不同的GPT完成复杂任务，如论文代码提取、PPT制作等。用户可以通过@不同的GPT完成复杂任务，如论文代码提取、PPT制作等。

新功能的出现改变了使用GPTs的方式，使得用户可以更加高效地完成复杂任务，这也是GPT Store为何不只是一个新的App Store的原因。这一功能的出现改变了使用GPTs的方式，使得用户可以更加高效地完成复杂任务，这也是GPT Store为何不只是一个新的App Store的原因。

使用中发现，尽管这些GPTs会带着它们设定的对话模式和打招呼的方式进入用户的群聊，但用户进入群聊后，并不需要做任何调整，本质上用户还是在和同一个ChatGPT聊天，而非和不同的机器人聊天。这一功能可能比GPT5还要影响深远，可能是人们一直期待的“AI Native”的真正雏形。

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