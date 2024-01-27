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国家邮政局约谈极兔速递 后者回应：将全面梳理排查

2024-01-27 17:05 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）1月27日 消息:极兔速递近日因集装袋重金属超标问题被国家邮政局行政约谈。针对此事，极兔速递回应称将对现有的快递包装供应商进行全面梳理排查。

极兔速递表示，将认真分析问题原因，制定有效措施，落实整改要求。为确保快递包装的环保与安全，公司将对现有绿色采购制度进行完善，并加强对子公司、分支机构及加盟企业的管理。

集装袋主要用于网点和集运中心之间的包裹运输，其作用是将网点收进的包裹放入大集装袋中，然后运至集运中心进行拆分和分拣。然而，近期国家邮政局的抽检发现极兔速递使用的集装袋存在重金属超标问题。

极兔速递

约谈指出，极兔速递作为总部企业，存在履行快件包装统一管理责任不到位的问题。据悉，连续使用抽检不合格集装袋问题在山西、四川、天津、内蒙古、山东、青海等6省（区、市）均有发生。

根据国家邮政局2020年发布的《快递包装绿色产品评价技术要求》，集装袋的重金属检测标准包括铅、汞、镉、铬等元素的具体限量值。极兔速递使用的集装袋重金属超标显然不符合相关标准。

针对这一问题，极兔速递承诺将对现有的快递包装供应商进行全面梳理排查，并通过完善绿色采购制度等措施，确保快递包装的安全与环保。公司还将加强对各子公司、分支机构及加盟企业的管理，切实落实生态环保主体责任和总部快件包装统一管理责任。

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