上线30天注册用户超8000万，《元梦之星》受到玩家热捧

1月25日，腾讯旗下正版合家欢派对游戏《元梦之星》的主创团队通过微博、官方公众号等渠道发布了“致全体《元梦之星》玩家的一封信”，信中首次披露了产品上线以来的部份数据表现，并预告了新赛季的相关规划。

据悉，《元梦之星》于2023年12月15日上线后不到一个月内，注册玩家就超过了8000万，期间由玩家设计的UGC地图总量也达到了数千万张。而在后续规划中，新赛季为玩家们准备了十余套可免费领取的新时装，并有大量新玩法、新关卡地图供玩家游玩体验;和春节年俗相关的玩法内容也会陆续推出，让玩家能够在游戏中体验中国年俗文化，在龙年“驭龙飞行”。同时，游戏还推出了微信&QQ好友“扫码一起玩”功能，让玩家组队更加便捷。

UGC生态建设方面，公开信表示首期4330万元创作者激励金已经在有序推进发放，新赛季会新投入5000万元，用于扶持UGC地图创作者和内容创作者，产出更加丰富且优秀的UGC地图。电竞赛事层面，“《元梦之星》冠军之星锦标赛”已经在新赛季更新首日开启海选，有游戏媒体认为，这是派对游戏领域首个体系化电竞赛事，未来有望打造成一场全民电竞盛宴。

结合公开信披露的数据，能在上线一个月之内取得这样的数据表现，证明广大用户对于《元梦之星》的认可，以及当前国内游戏市场仍存在很多“蓝海”机遇等待游戏厂商发掘。

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