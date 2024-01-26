向日葵崩了上热搜 官方回应：正在紧急修复中

快科技1月4日消息，据国内媒体报道称，四川一男子遇到了这样的囧事，涨价前6分钟加油被拒。四川泸州一男子发视频称，他在晚上11点54分到停车场加油站，被工作人员能告知在交接班，加不了油。他质疑加油站要其等到12点，涨价后才让加油，后来没加油就直接走了。这也引发了网友的热议，有网友表示，这么做就算的确是加班什么的，但是赶在这个时间点，也特别让人不�