首页 > 业界 > 关键词  > 文本水印最新资讯  > 正文

清华、北邮等联合发布大模型时代下的文本水印综述

2024-01-26 16:31 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）1月26日 消息:在大模型时代，清华、港中文、港科广、UIC、北邮联合发布了一篇文本水印综述，全面探讨了大模型与文本水印技术的交融。

该综述首先回顾了文本水印的起源，随后聚焦于大模型时代的三个关键方向:将现有文本水印算法应用于大模型、大模型辅助文本水印算法设计、直接将水印植入大模型。特别强调了文本水印技术在解决大语言模型信息滥用问题上的作用。

image.png

论文链接:https://arxiv.org/abs/2312.07913

综述进一步阐述了大模型的快速生成文本带来的挑战，引出了文本水印技术如何通过嵌入可识别的标记来保障大模型使用的安全。其次，重点讨论了大模型辅助文本水印算法设计的关键挑战，以及大模型与文本水印技术梦幻联动的新探索，包括水印植入大模型的趋势。

在对现有文本水印算法的分类总结后，综述详细介绍了如何评估文本水印算法，包括成功率、文本质量、鲁棒性和不可伪造性等四个角度。此外，对现有文本水印算法在这些角度下的优化尝试也得到了总结。

最后，综述强调了文本水印技术在大模型时代的拓展应用场景，包括版权保护、学术诚信和虚假新闻检测。文本水印通过在文本和数据集中嵌入标记，在数字时代维护知识产权，同时通过防御抽取攻击实现大模型版权保护。

在学术领域，文本水印技术通过嵌入隐式的水印特征检测机生成文本，为维护学术诚信做出贡献。这一技术还被应用于虚假新闻检测，强调了其在应对当今社会问题方面的重要性。

举报

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 【腾讯云】11.11云上盛惠！云服务器首年1.8折起，买1年送3个月！

    11.11云上盛惠！海量产品 · 轻松上云！云服务器首年1.8折起，买1年送3个月！超值优惠，性能稳定，让您的云端之旅更加畅享。快来腾讯云选购吧！

    Docker容器镜像

    Docker容器镜像

    去看看
    Docker容器镜像 60元/15天
    爆款产品组合购

    爆款产品组合购

    去看看
    爆款产品组合购 低至1元
    腾讯云x NVIDIA加速计划

    腾讯云x NVIDIA加速计划

    去看看
    腾讯云x NVIDIA加速计划 最高获赠10万元扶持基金
    2核2G云服务器

    2核2G云服务器

    去看看
    2核2G云服务器 112元/1年
    查看更多相关信息>>
    腾讯云LOGO腾讯云 12-20
    广告

  • 面壁智能联合清华发布大模型智能体GitAgent

    面壁智能联合清华大学自然语言处理实验室发布了GitAgent，这是一种可以自主扩展工具箱的大模型智能体应用框架。通过GitAgent，大模型智能体可以从GitHub上扩展工具集合，以应对复杂任务需求。这一研究成果有望推动大模型智能体技术的发展，帮助人类实现更加多样更加复杂的任务需求。

  • 国内首个视频大模型！新壹视频大模型通过备案

    2024年1月18日，新壹科技宣布其推出的国内首款视频领域生成式人工智能新壹视频大模型，已通过《生成式人工智能服务管理暂行办法》备案，正式向社会开放服务。新壹视频大模型于2023年7月27日发布，目前已具备从视频脚本生成、素材匹配原生AI视频生成、声音克隆、智能剪辑到数字人播报的全流程AI视频生产能力。秒创平台目前拥有超过300万用户，每天生成数十万分钟的AI视

  • 商汤联合发布《新一代人工智能基础设施白皮书》，解读AI 2.0时代“新基建”

    商汤科技智能产业研究院与中国信息通信研究院云计算与大数据研究所，中国智能算力产业联盟，人工智能算力产业生态联盟，联合发布《新一代人工智能基础设施白皮书》。《白皮书》不仅明确了“新一代AI基础设施”的定义、特点和价值首次提出“新一代AI基础设施评估体系”，为AI2.0时代智算产业发展提供重要参考。《白皮书》最后指出，随着新一代AI基础设施的边际成本持续下降、边际效益持续增长，AI将普惠每一个人。

  • Moka与钉钉联合发布“钉钉人事旗舰版”，共同打造一站式完整企业人事管理

    摘要：什么是11>2的人事管理系统？1月9日，在2024钉钉7.5产品发布会“超级生态”专场上，钉钉宣布与Moka达成深度合作，双方共同发布“钉钉人事旗舰版”。在未来，Moka将持续在一体化产品上发力，并将AI原生产品——MokaEva进一步扩大应用范围，帮助更多企业感受技术变革带来的全新提效体验！

  • 大模型读取你的想法，并转化成文本！恐怖的DeWave模型

    悉尼科技大学的科研人员，通过大语言模型、EEG、脑机接口等技术，开发了一个可自动读取人类想法，并转化成文本的AI大模型——DeWave。DeWave的使用方法非常简单，用户只需要戴上EEG，然后开启你的思维活动，DeWave就能将你的想法直接翻译成文本，就像现实版的《读心人》非常“恐怖”。MEG主要应用:定位脑功能、研究大脑通信、诊断和治疗规划、研究神经发育和疾病等。

    ​大模型

  • 大模型都会标注图像了，简单对话即可！来自清华&NUS

    多模态大模型集成了检测分割模块后，抠图变得更简单了!只需用自然语言描述需求，模型就能分分钟标注出要寻找的物体，并做出文字解释。在其背后提供支持的，是新加坡国立大学NExT实验室与清华刘知远团队一同打造的全新多模态大模型。NExT-Chat通过在充沛的检测框数据训练基本的位置建模能力，之后可以快速的扩展到难度更大且标注更稀缺的分割任务上。

    ​大模型

  • 小冰公司“小冰大模型” 获得大模型备案

    小冰公司宣布已获得“小冰大模型”国内备案，结束静默期，正式发布一系列产品。首先是小冰克隆人，该产品允许创作者通过小冰框架技术克隆自己并向粉丝发布，已有超过1000名克隆人入驻，并有部分创作者实现个人AI年收入百万元。小冰团队表示他们始终致力于创造能与人建立长期情感纽带的人工智能伙伴。

  • AI成CES顶流！大模型定义硬件时代来了

    作为全球最大的科技盛会，CES无疑是观察科技行业变化最好的窗口。今年也不例外，美国当地时间1月9日~12日，CES在拉斯维加斯迎来了全球超过150个国家和地区的4000余家参展商，参会者超过13万人，其中就有超过1114家中国企业在现场展示新技术和新产品。《MIT科技评论》杂志就将几个月前火过的AIPin列入「年度争议性技术」，rabbitr1也好，Ballie也罢，同样都存在不可回避的缺点�

    ​CES ​大模型

  • 卓思与中国汽车市场联合发布“2023中国汽车行业客户体验指数（CXI）报告”

    由中国电子质量管理协会及中国用户体验联盟指导、北京卓思天成数据咨询股份有限公司与《中国汽车市场》杂志联合发布“2023中国汽车行业客户体验指数报告”。客户的产品和销售服务体验较好，售后体验普遍较差;从具体环节表现来看，试乘试驾和费用是销售及售后服务的最大痛点。通过举办中国汽车金扳手奖评选等专业评选，中国汽车市场全媒体构建行业评价体系，见证新时代中国汽车产业及企业的转型升级与创新，助推中国汽车产业整体向上和高质量发展。

  • AI衣物去除软件技术核心原理是什么？ai怎么去除图片水印

    AI衣物去除，一种采用人工智能技术实现从照片中去除衣物的创新应用，正变得日益流行。AIbase上的UndressAI就是一款使用深度学习技术的产品，可以在几秒钟内从任何照片中去除衣物。随着技术的不断进步，我们可以期待更多创新和高效的AI应用出现在日常生活中。

    ​Undress ​AI衣物去除 ​AI去衣

  • nerfstudio:Nerfstudio是一个模块化的神经辐射场开发框架

    Nerfstudio是一个开源的神经辐射场（NeRF）开发框架，它提供了简单易用的API，支持模块化的NeRF构建和训练。Nerfstudio帮助用户更轻松地理解和探索NeRF技术，并提供了教程、文档和更多学习资源。欢迎用户贡献新的NeRF模型和数据集。Nerfstudio的主要功能包括模型训练、数据处理、可视化等。

    NeRF 模块化 神经辐射场

  • Nero AI Video Upscaler:AI视频升频增强到4K

    Nero AI视频升频器是一款AI运动跟踪视频编辑工具。可以对视频中的人脸进行模糊处理，隐藏商标，模糊车牌等。在Microsoft商店中体验。

    视频 AI 升频

  • FilmmakerPRO:免费GPT应用程序，为电影制片人提供帮助

    FilmmakerPRO是一款免费的GPT应用程序，旨在帮助电影制片人开发独特的角色、撰写引人入胜的剧本，并以视觉精确度计划场景。它不仅限于剧本，还能提供创意工作力和提高生产力的其他功能。FilmmakerPRO使用经过策划的一系列优秀电影制作书籍和关于剧本和导演的文章进行训练。

    电影制片人 剧本 导演

  • Scale Insights:™ - AI驱动的Amazon PPC自动化软件

    Scale Insights™是一款基于AI的Amazon PPC自动化软件，帮助您完全掌控PPC广告活动，管理大规模广告活动，最大化投资回报率，并提供详细的数据洞察。

    Amazon 广告 PPC

  • SmartScripter:AI驱动的自定义脚本生成工具

    SmartScripter是一个基于人工智能的Web应用程序，用于生成多种编程语言的自定义脚本，包括Excel VBA、Google Apps Script、Bash、JavaScript、PowerShell和Python等。通过SmartScripter强大的自动化工具，提高生产力，节省时间。

    自动化 Excel 数据分析

  • Help Docs Generator:用AI助手创建免费的客户支持帮助文档

    AI助手是一款能够将SaaS产品的截图转化为有用的客户支持帮助文档的AI工具。它使用最新的人工智能技术，可以将你的SaaS产品截图（如设置或仪表盘页面）转化为详细的客户支持文档。它能帮助你快速创建免费的帮助文档，减少客户支持团队的工作负担，并提供更快速的答案给用户。

    AI助手 客户支持 帮助文档

  • VoiceDrop.ai:一键复制您的代理商的声音

    VoiceDrop.Ai是一款声音复制技术产品，可实现声音克隆并批量应用。它能够让您录制您的声音，并为每个接收者提供独特的声音消息，为您创造与众不同的体验。VoiceDrop.Ai的优势包括技术进步、自动化流程、创新易用性、全美覆盖、超值价格和卓越客户服务。

    声音克隆 语音消息 沟通工具

  • XspaceGPT:将Twitter Spaces转换为MP3和文本

    XspaceGPT是您将Twitter Spaces转换为MP3和文本的首选平台。它利用先进的GPT技术，快速可靠地将Twitter Spaces转换为MP3和文本，并生成具有洞察力的摘要和思维导图。此外，我们还提供Twitter视频下载器，将视频转换为MP4格式。快速、可靠、免费。

    Twitter Spaces MP3转换 文本转换

  • Daily.ai:100%自主的新闻通讯

    Daily ai是一款基于人工智能的自动化新闻通讯工具，能够自动生成和分发与受众连接最紧密的内容，提高您的收入，而无需您编写任何内容。

    人工智能 自动化 新闻通讯

  • Texthub.me:你的热情对话安全中心

    Texthub是一个安全、私密的在线聊天平台。它提供多种AI伙伴，可以安全、私密地畅聊您的欲望。Texthub允许您与不同类型的AI聊天伙伴交流，包括Sophia、Camila、Maria、Roxy、Chloe、Angel、Zara和Aika。每个聊天伙伴都有不同的个性和特点，满足用户不同的需求。Texthub致力于为用户提供安全、私密的聊天体验。

    AI聊天 安全聊天 私密聊天

  • Compass:AI驱动简历分析

    Compass是一个AI驱动的简历分析工具，通过分析技能和兴趣，推荐最佳职业路径，并提供相关培训。功能包括技能分析、职业匹配、格式建议、缺口分析等。适用于求职者和企业人力资源部门。请访问官网了解更多详情。

    AI 简历分析 求职

  • Web LLM:将大型语言模型和聊天引入到 Web 浏览器中

    Web LLM 是一个模块化、可定制的 JavaScript 包，可直接将语言模型聊天引入到 Web 浏览器中。一切都在浏览器内部运行，无需服务器支持，并且通过 WebGPU 进行加速。它可以为大家构建 AI 助手提供很多有趣的机会，并在享受 GPU 加速时保护隐私。此项目是 MLC LLM 的附属项目，MLC LLM 可以在 iPhone 和其他本地环境中本地运行 LLM。

    语言模型 聊天 Web 浏览器

  • Careerflow:AI 求职工具

    Careerflow Career Copilot 是您的 AI 求职助手，提供 AI 求职工具：AI 求职信、简历审核、自动填写求职申请、人脉跟踪等功能。

    求职 职业发展 AI 工具

  • 悦灵犀:AI 绘画与 AI 创作平台

    悦灵犀是一款基于 Stable Diffusion 多模态模型的 AI 绘画和创作平台，提供动漫风格，Mindjourney 风格，ControlNet 图片优化设计等，让您轻松创作出独具创意的艺术作品。该平台拥有丰富的功能，包括 AI 绘画、图生图、AI 对话等。无论是艺术爱好者、创作者还是设计师，都可以通过悦灵犀实现灵感的无限创作。

    AI 绘画 创作平台 艺术创作

  • 米可智能:由人工智能驱动的一站式语音翻译、音色定制、配音等音视频服务

    米可智能是由人工智能驱动的一站式语音翻译、音色定制、配音等音视频服务。它通过 AI 技术将复杂操作极致简化，提高工作效率超过 90%。功能包括语音翻译，将音视频的语音翻译为其他语言的语音，全流程 AI 驱动，精准度超过 98%；音色定制，定制个性化的音色，用于语音翻译、配音等功能；语音合成，将文字转为自然生动的语音。产品定价合理，使用场景广泛，适用于跨境市场营销、教育、媒体等领域。

    人工智能 语音翻译 音色定制

  • Opus:数字时代的实用奢华

    Opus是一个面向数字时代的实用奢华产品，它提供了文字转视频的功能。通过 AI 技术，它能够将文本转化为视频，实现快速的场景生成、角色设定和特效添加等操作，为用户创作出充满想象力的作品。Opus在成本和速度上具有绝对的优势，让用户可以轻松地实现自己的创意。它适用于各种场景，包括游戏、艺术、音乐、故事讲述等。

    创意 数字娱乐 文字转视频

  • brain.fm:专注、冥想、睡眠音乐

    brain.fm 是一款提供专注、冥想和睡眠音乐的在线平台。它拥有 1000 多个音轨，涵盖多种音乐类型和自然音景，通过个性化科学特征来帮助你集中注意力、放松、入睡和冥想。你可以根据自己的需求来个性化选择音乐特性。brain.fm 还提供移动应用，支持 iPhone 和 Android 设备。加入我们的 Motivation Challenge，享受无限次数的使用。

    音乐 专注 冥想

  • Sinqi Tools Avatar:一个简单的网页应用,可帮助您生成随机头像

    Avatar是一个简单的网页应用,它可以帮助用户随机生成不同风格的头像。该应用提供多种头像形式,包括半身像、坐姿和站姿,用户可以根据自己的喜好选择。该应用使用了生成对抗网络技术,可以输出高质量、细节丰富的头像图像。相比传统头像制作方式,它更加简便快捷,并可以产出更加个性化的头像。总体来说,这是一个实用有趣的网页应用,适合需要头像的各种场景。

    头像生成 生成对抗网络 网页应用

  • Unbound:使用 AI 生成逼真的产品照片

    Unbound – AI 产品照片是一款利用人工智能生成逼真产品照片的工具。它能够帮助用户在几秒钟内生成任何尺寸的产品照片。无论是自动化在线业务、社交媒体、广告宣传还是其他场景，Unbound 都能满足用户的需求。它可以根据用户提供的透明图片生成无限多的专业产品照片，用户还可以根据需要进行编辑和调整。

    AI 产品照片 在线业务

  • Imagifly:简化AI图像生成，定制化提示库

    Imagifly是一款用于简化AI图像生成的应用，用户可以创建和保存提示，然后将这些提示粘贴到Midjourney、Dall-E或Photoshop等AI工具中。该应用提供了简化的提示功能，让用户在创建新提示时即时访问其关键词库。此外，用户还可以保存发现的能产生出色图像的提示，以及创建一个有组织的常用关键词库。Imagifly旨在提供便捷的AI图像生成体验。

    AI图像生成 提示库 关键词库

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM