AI生成霉霉 “不雅照” 被疯狂传播 浏览量高达千万

划重点: - 全球顶流歌手霉霉成为最新的 Deepfake 受害者，大量虚假 “不雅照片” 在社交媒体上疯狂传播。 - 尽管一些传播这些照片的账号已被封禁，但照片仍在流传。霉霉本人表示愤怒，粉丝们自发组织保护行动。 - 这次事件显示 Deepfake 问题的严重性，需要技术和全人类的共同努力来防止这类事件的发生。

站长之家(ChinaZ.com) 1月26日 消息:全球顶流歌手霉霉（Taylor Swift）成为最新的 Deepfake 受害者。近期，在 X、Facebook 等社交媒体平台上充斥了大量虚假的 “不雅照片”，而这些照片的浏览量已经高达上千万。

据报道，这些照片最早传播是因为霉霉与美国 NFL 橄榄球运动员 Travis Kelce 的恋情曝光。之后，有人利用 AI 生成了一些涉及霉霉和虚构 “队员” 的露骨照片。关于这些照片的传播过程，有多种传闻，其中一种说法是这些照片最早出现在某加密聊天群组中。而据英国《每日邮报》报道，这些照片最初在一家不良网站上被传播，这个网站上充斥着大量以知名人士为主角的不雅照片。

虚假照片很快传播到 X、Facebook 等社交媒体平台，浏览量高达上千万。这一事件引发了霉霉本人的愤怒，她的粉丝们自发组织了保护行动，并在社交媒体上呼吁保护霉霉。一些账号被发现大量传播照片，其中有一个账号被认为是始作俑者，并被指责有多年的性骚扰前科。

一些参与传播照片的账号已被封禁，但仍有一些漏网之鱼。甚至有人在自建网站上公开售卖霉霉的 Deepfake 照片合集。霉霉的团队正在考虑是否采取法律手段来应对这一事件。

值得注意的是，这并不是霉霉第一次遭遇 Deepfake 攻击，但上一次攻击只是冒充她的形象和声音来进行产品推广，并没有涉及露骨内容。美联社的一份报告显示，去年互联网上出现的 Deepfake 视频多达14万段，这个数字超过了以往所有 Deepfake 视频的总和。

对于 Deepfake 问题，各大社交媒体平台已经采取了删帖行动，但是这只是治标不治本的做法。在技术层面上，有人提议让开发者在 AI 工具中加入隐形水印机制，这可能在事后进行追踪，并起到一定的震慑作用。但要从根源上阻止 Deepfake 的发生，可能需要全人类的共同努力。

Deepfake 技术的滥用已经对个人隐私和社会造成了严重威胁。这次霉霉的事件再次提醒人们注意 Deepfake 问题的严重性，并呼吁加强对这种技术的防范和监管。只有技术和人类的共同努力，才能遏制 Deepfake 的传播，保护个人和社会的利益。

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