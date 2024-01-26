小米14 Ultra或在 2 月份登场 卢伟冰：影像非常非常非常强

站长之家（ChinaZ.com）1月26日 消息:根据知名博主数码闲聊站的暗示，小米即将发布的新旗舰手机小米14Ultra可能会在2月份正式登场。这一消息引起了众多消费者的关注。

小米集团副总裁卢伟冰也在为小米14Ultra进行预热，他表示这款手机的影像能力将会非常非常非常强大。这一表述无疑增强了人们对小米14Ultra的期待。

据了解，小米14Ultra已经获得了入网许可，目前正处于试产阶段，即将进入量产阶段。按照这个进度，2月底发布是完全有可能的。

小米14Ultra的最大卖点之一就是其影像系统。该机配备了索尼LYT900主摄像头，拥有完整的1英寸大底，支持f/1.63-f/4.0可变光圈。这种配置能够让用户在不同环境下拍摄出优秀的照片和视频。

除此之外，小米14Ultra还配备了3.2倍直立长焦和5倍潜望长焦，这是小米14系列中唯一一款拥有双长焦镜头的手机。这一配置让用户在拍摄远处的景物或拍摄微距照片时能够获得更好的效果。

值得一提的是，小米14Ultra还支持卫星通信功能。在无法覆盖网络的地方或遇到自然灾害导致通信中断时，用户可以通过卫星通信保持与外界的联系。这一功能无疑增强了该手机的实用性。

（举报）