AI视野：ChatGPT模型大更新；阿里云发布多模态大模型；Runway视频生成输给Pixverse；百度推多模态模型UNIMO-G

pix2gestalt是一个用于零镜像分割的框架，通过学习估计部分可见对象的整体形状和外观。利用大规模扩散模型，并将它们的表示转移到这一任务，学习用于在具有挑战性的零镜像情况下重建整个对象的条件扩散模型，包括打破自然和物理先验的艺术等例子。我们使用合成策划的数据集作为训练数据，其中包含遮挡对象及其完整对应物。实验证明，我们的方法在已建立的基准测试上优于监督基线。此外，我们的模型还可用于显著改善现有对象识别和三维重建方法在存在遮挡的情况下的性能。