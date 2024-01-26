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AI视野：ChatGPT模型大更新；阿里云发布多模态大模型；Runway视频生成输给Pixverse；百度推多模态模型UNIMO-G

2024-01-26 15:35 · 稿源：站长之家

欢迎来到【AI视野】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

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🤖📱💼AI应用

ChatGPT模型大更新

【AiBase提要:】

⭐发布了两款全新大、小文本嵌入模型，

⭐全新的GPT-4Turbo模型（修复懒惰行为）和GPT-3.5Turbo模型，3.5还降价。

⭐更新了最新的审核模型text-moderation-007

⭐还有可以单独控制API访问的权限，不怕API被盗了

详情:https://www.chinaz.com/2024/0126/1593267.shtml

Runway竟然完败Pixverse?3款AI视频生成模型测试

QQ截图20240126093410.png

【AiBase提要:】

👉 Pixverse和Pika的视频生成质量接近

👉 Pixverse模型最平衡，能处理运动幅度和保持一致性

👉 Pika在动漫和2.5D风格上有优势

Pixverse产品地址:https://top.aibase.com/tool/pixverse

AI图像高清修复工具SUPIR 可根据文本提示智能修复

image.png

【AiBase提要:】

⭐ SUPIR通过增加模型规模提升图像修复能力

⭐ SUPIR主要功能包括图像修复和文本引导的修复

⭐ 在多个图像修复任务中表现出色

项目页地址:https://top.aibase.com/tool/supir

阿里云发布多模态大模型Qwen-VL-Max版本 性能比肩GPT-4V

微信截图_20240126110056.png

【AiBase提要:】

⭐ Qwen-VL-Max模型在视觉推理方面展现出卓越的能力

⭐ 在基础能力方面，Qwen-VL-Max能够准确描述和识别图片信息

⭐ Qwen-VL-Max在文档分析和图像文本处理方面取得显著进步

孟子大模型开放服务上线四款大模型产品

【AiBase提要:】

⭐ 孟子大模型包括轻量、标准、金融和编程

⭐ 支持多种任务，如聊天对话、文案写作

⭐ 专为金融编程任务优化，新增软件开发需求文档写作能力

体验地址:https://www.langboat.com/product/mchat

AI应用自动化构建平台VectorShift 通过无代码界面构建自动化工作流

【AiBase提要:】

⭐ 利用人工智能搜索知识库、生成文档并部署聊天机器人和助手

⭐ 支持拖放支持组件完成任务，创建数据知识库

⭐ 提供Python SDK，支持直接访问平台功能

百度推多模态模型UNIMO-G 支持还原图片ID

【AiBase提要:】

💡 传统模型主要根据简洁的文本提示生成图像

💡 UNIMO-G包含多模态大语言模型和基于编码的多模态输入生成图像的条件去噪扩散网络

💡 UNIMO-G在文本到图像生成和零样本主题驱动合成方面表现出色

项目地址:https://top.aibase.com/tool/unimo-g

谷歌推出AMIE模型，用大模型为病人提供医疗咨询

【AiBase提要:】

😷 医疗资源匮乏，患者与医生深度咨询不易

💻 谷歌推出医疗咨询大语言模型AMIE

📈 AMIE在多方面优于初级保健医生

论文地址:https://arxiv.org/abs/2401.05654

📰🤖📢AI新鲜事

前谷歌AI工程师徐鹏领导蚂蚁AGI部门

【AiBase提要:】

👤 徐鹏加入蚂蚁集团，领导AI部门

🤖 蚂蚁集团设立AI创新研发与应用部门NextEvo

📈 徐鹏将推动蚂蚁集团在AI领域取得突破

OpenAI 首席执行官将会见三星电子和 SK 海力士高管

【AiBase提要:】

💡 探讨 AI 技术在芯片领域的应用

💡 三星电子和 SK 海力士作为全球领先的芯片制造商

💡 OpenAI首席执行官SamAltman计划访问首尔

IBM 股价飙升，人工智能需求推动收入超预期

【AiBase提要:】

💼 IBM营收增长了4%，人工智能和混合云需求增加

💼 人工智能产品带来的收入将会逐年增加

💼 咨询业务增长最快，生成式人工智能的业务量翻了一番

全世界机器人共用一个大脑，谷歌DeepMind已经完成了第一

图片

【AiBase提要:】

🧠 生成式人工智能发展的核心关键词是「大」

👥34个机器人实验室共同启动了RT-X项目

🤖 RT-X 模型能借鉴其他机器人的经验，提高不同环境中的机器人鲁棒性。

正交微调解锁文本创建逼真图像新能力 实现对生成图像的精确控制

【AiBase提要:】

👉 正交微调增强模型控制能力

👉 使用正交变换方法保持模型语义生成能力

👉 在生成质量和效率方面表现出色

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