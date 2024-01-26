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B站将上线原创认证功能 解决原创作品被侵权盗搬问题

2024-01-26 13:58 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 1月26日 消息:B站宣布，近期将上线【原创认证】功能，进一步为广大原创作者维权申诉提供便利。

【原创认证】是对个人原创up主开放的原创保护权益，认证成功后将享有站内发布的作品免除撞车以及站内“一键维权”的权益。“一键维权”功能指的是加入【原创认证】保护后，平台将主动帮助up主识别近期作品的被侵权情况，并在待维权页面展现疑似侵权作品。当up主勾选维权操作后，所选稿件将被下架。

申请【原创认证】时，请在App端进行操作:

App端:创作中心→更多功能→创作助手→原创保护→通过前端系统检测→提交原创认证资料→等待审核结果

B站

原创证明材料要求:

1. 账号主页截图:账号为登录状态，截图展示账号个人完整ID、昵称、发布的主页作品封面，照片上的所有信息清晰、真实、无遮挡。

2. 账号主页与本人合影:拍摄时，本人需与账号后台主页同时拍进照片。要求真实有效，不得

拼接、合成、二次修改。脸部和账号后台主页展示均无遮挡，对焦准确，层次清晰不模糊。

3. 作品原创证明:需提供【指定视频】制作过程的素材、花絮、工程截图、作品登记证明等。若提供的材料为素材、花絮、工程截图，需要有标识性画面的【非公开】内容，且与【指定视频】内容中展示的画面或处理痕迹一致。

以上材料完成提交后，工作人员会核查资料与作品的原创属性，不晚于7个工作日内告知审核结果。

目前本功能正在逐步推广中，会陆续向更多原创up主开放。如功能入口暂时无法使用，请耐心等待开放。如对本功能使用有疑问，请咨询客服工作人员寻求帮助。

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