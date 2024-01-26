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苹果春节短片《小蒜头》官宣：范伟主演 iPhone 15 Pro Max 拍摄

2024-01-26 13:32 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）1月26日 消息:近日，苹果官方宣布，一年一度的春节短片将于1月28日正式上线。该短片由知名演员范伟主演，并由《超凡蜘蛛侠》导演马克韦布执导。此外，编剧盘依然也参与了短片的创作，她曾是《漫长的季节》的编剧。

根据此前发布的预告片，这部短片主要讲述了一个小女孩拥有随心变身超能力的奇幻故事。

值得一提的是，苹果近年来每年都会在春节前夕上线一部由 iPhone 拍摄的新春短片。而此次的影片全程采用了iPhone15Pro Max进行拍摄。

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回顾过去的几年，苹果的新年短片都是由知名导演和演员参与拍摄。比如，2018年的《三分钟》由陈可辛指导，使用iPhone X拍摄;2019年的《一个桶》由贾樟柯执导，使用iPhone XS拍摄;2020年的《女儿》由奥斯卡金像奖提名影片导演西奥多·梅尔菲指导，周迅主演，使用iPhone11Pro拍摄;2021年的《阿年》由2020金球奖提名最佳外语片导演王子逸执导，使用iPhone12Pro Max拍摄;2022年的《卷土重来》由《钢的琴》导演张猛执导，使用iPhone13Pro拍摄;而2023年的《过五关》则由威尼斯电影节获奖影片导演鹏飞执导，使用iPhone14Pro拍摄。

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