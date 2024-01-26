AI应用自动化构建平台VectorShift 通过无代码界面构建自动化工作流

站长之家（ChinaZ.com）1月26日 消息:YC昨天投的那家公司，VectorShift，是一家AI应用自动化构建平台。他们利用人工智能来搜索知识库、生成文档并部署聊天机器人和助手，以帮助任何组织构建企业级AI应用程序。

这家公司通过拖放支持组件来完成各种任务，比如连接不同的节点，如LLM、数据加载器、向量数据库等，创建数据知识库（如CRM、概念数据库、文件）或与数据源实时同步，都在AI管道中的使用。他们还可以创建触发管道运行的自动化(例如，Slack 消息/电子邮件)并允许管道执行操作(例如，编写Notion文档)。

项目介绍:https://www.ycombinator.com/launches/KEo-vectorshift-the-ai-automation-platform

此外，他们还提供简单的配置界面，使用户可以通过聊天界面配置他们的管道。这些管道可以内部共享给聊天助手，或通过URL、WhatsApp/SMS或API导出给最终用户。

为了满足用户需求，VectorShift推出了Python SDK，使用户可以通过代码界面直接访问平台功能。SDK支持管理管道和聊天机器人、运行AI工作流、通过首选的版本控制系统以代码方式与VectorShift管理的AI管道交互，还能加载和查询向量存储、添加新索引以对数据进行索引。通过SDK保存的更改将自动更新到无代码平台，实现两个界面之间的完全互操作性。

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