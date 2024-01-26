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OpenAI 首席执行官将会见三星电子和 SK 海力士高管

2024-01-26 11:08 · 稿源：站长之家

划重点:

- 🤝 OpenAI 首席执行官 Sam Altman 将于周五访问韩国，并与芯片制造商三星电子和 SK 海力士的高层会面。

- 🌐 此次会议的目的是探讨 AI 技术在芯片领域的应用，以及未来的合作机会。

- 💡 三星电子和 SK 海力士作为全球领先的芯片制造商，与 OpenAI 的合作可能会促进 AI 技术的发展和应用。

站长之家（ChinaZ.com）1月26日 消息:OpenAI 首席执行官 Sam Altman 计划于周五访问韩国，并与三星电子和 SK 海力士的高层会面。两位知情人士透露，此次会议旨在探讨人工智能（AI）技术在芯片领域的应用，并探讨未来的合作机会。

人机合作

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

作为全球领先的芯片制造商之一，三星电子一直在致力于开发和生产先进的处理器和内存芯片。与 OpenAI 的合作可能有助于推动 AI 技术的发展和应用，并在芯片领域取得突破。同时，SK 海力士也是一家重要的半导体和存储器制造商，其与 OpenAI 的合作可能会促进 AI 技术在更广泛的领域的应用。

随着人工智能技术的迅速发展，芯片的性能和能效成为推动 AI 应用的关键因素。AI 任务的复杂性和数据处理需求对芯片的计算能力和存储能力提出了更高的要求。因此，与芯片制造商的合作对于 OpenAI 来说至关重要，可以加速 AI 技术的研发和商业化进程。

OpenAI 是一家以推动人工智能的安全和普惠为使命的公司。他们的目标是创建人类有助益的 AI，并确保 AI 技术的发展不会带来负面影响。通过与三星电子和 SK 海力士等芯片制造商的合作，OpenAI 可以更好地推动 AI 技术的发展，并将其应用于各个行业和领域。

OpenAI 首席执行官 Sam Altman 将与三星电子和 SK 海力士的高层会面，讨论 AI 技术在芯片领域的应用，并探讨未来的合作机会。这次会议有望促进 AI 技术的发展和应用，推动人工智能在各个领域的进一步应用。

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