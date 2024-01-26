IBM 股价飙升，人工智能需求推动收入超预期

划重点: - IBM 第四季度营收增长4%，其中人工智能产品和服务以及混合云需求是推动因素之一。公司还表示今年的自由现金流将会改善。 - IBM 每股收益为3.87美元，超过华尔街预期的3.76美元平均值，营收为174亿美元，超过第四季度预测的172.9亿美元。 - IBM 的咨询业务增长最快，销售额增长了5.8%，达到50亿美元，但低于一些分析师的预期。软件业务中，安全领域的销售萎缩了5%。

站长之家(ChinaZ.com) 1月26日 消息:IBM（IBM）报告称，上一季度营收增长了4%，部分原因是其人工智能产品和服务以及混合云的需求增加。这家计算机巨头还表示，今年的自由现金流将会改善。投资者对此消息表示欢迎，该股周四收盘上涨超过9%，创下近四年来最佳表现。

“我们总体上看到了非常好的需求增长。”IBM 首席财务官詹姆斯・卡瓦诺在接受雅虎财经采访时表示。“我们与数千名客户进行了互动。我们的用例和试点项目数量增长了大约五倍。”

IBM 每股收益为3.87美元，超过华尔街预期的3.76美元平均值，营收为174亿美元，超过第四季度预测的172.9亿美元。分析师和投资者特别关注的是该公司的自由现金流，IBM 预测今年的自由现金流将从2023年的112亿美元上升到约120亿美元。收入将以中单位数的百分比增长，其中软件业务略高于此水平，咨询业务预计将增长6% 至8%，卡瓦诺说道。

IBM 上一季度增长最快的业务是咨询业务，销售额增长了5.8%，达到了50亿美元，但低于一些分析师的预期。软件业务中表现最差的是安全领域，销售额下降了5%。

IBM 首席执行官阿文德・克里希纳在一份声明中表示:“在第四季度，我们在所有业务板块都实现了收入增长，这是由于我们的混合云和人工智能产品的持续采用。客户对人工智能的需求正在加速，我们的 watsonx 和生成式人工智能的业务量从第三季度到第四季度大致翻了一番。”

卡瓦诺表示，IBM 的生成式人工智能产品正在被客户用于提高编码效率，增强呼叫中心业务，并提高金融等领域数字化劳动的效率。但他强调目前仍处于早期阶段。

“我们正在从过去几年的实验阶段过渡，客户现在开始扩大规模。” 他说。“我认为这个曲线将是一个很长的曲线。我认为生成式人工智能将带来巨大的价值。收入的实现将从2024年开始扩大，并在2025年和以后出现一些拐点。”

经过多年的范围限制，IBM 的股价已经突破，过去12个月上涨了约24%，达到了近10年来的最高点。

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