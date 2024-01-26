微信广告推出小程序广告免开发智能接入模式

站长之家（ChinaZ.com）1月26日 消息:微信广告创新推出了小程序广告免开发智能接入模式，同时下调了小程序流量主的开通门槛，为更多中小开发者提供变现收益的机会。

在智能接入模式下，开发者无需编写任何代码，只需进行三个简单的步骤，约五分钟即可完成广告的上线，大大提高了变现效率。

这一模式的亮点有三个:

1. 智能插入推荐:系统会根据小程序页面结构，自动计算并为开发者推荐最合适的展示位置和广告类型的组合，省去了广告方案设计的环节，简化了广告接入流程。

2. 实时预览编辑:与常规的自主接入模式不同，智能接入模式无需进行广告代码的嵌入和版本发布测试等步骤。开发者可以直接在移动端实时预览广告，并在线手动编辑和调整广告的位置和类型，大大降低了调试成本。

3. 免开发上线:开发者在完成预览后，可以根据广告位的体验效果和收入预估，简单选择合适的广告位，并一键确认开启即可上线广告。全程免开发，只需约五分钟，就可以快速开始商业化收益之旅。

目前，小程序广告免开发智能接入模式已全面开放，同时，小程序流量主的开通门槛也从累计独立用户（UV）≥1000下调至累计独立用户(UV)≥500。符合条件的开发者可以登录微信公众平台，进入流量主 - 广告管理页面，按照提示进行三个步骤的操作，即可完成广告接入。

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