iOS17.4更新:苹果开放非WebKit浏览器引擎 仅限欧盟用户

站长之家（ChinaZ.com）1月26日 消息:苹果在其移动操作系统iOS17.4中进行了重大改变，其中一项重要的产品变化是允许替代浏览器引擎在iOS上运行，但此功能仅限于欧盟用户。此前，所有浏览器在iOS上被迫使用WebKit引擎，而现在开发者可以根据需要使用非WebKit引擎，这意味着更多功能和扩展将变得可用。

苹果宣布这一变化时表示，每个开发者都必须满足一系列特定标准并承诺采取持续的隐私和安全缓解措施，然后获得苹果的授权方可切换引擎。这一变化是对欧盟新数字市场法案（DMA）的响应，该法案要求允许用户卸载预装应用程序，包括浏览器，以促使他们使用不同的产品和服务。

此举将在欧盟用户中引发浏览器大战，开发者可以构建支持非WebKit引擎的浏览器，改变用户默认设置。谷歌等公司可能会在App Store中推出改进的浏览器版本，而苹果对这一变化表示不满，认为这是DMA要求的结果，可能打断用户体验。

值得注意的是，这些变化仅适用于欧盟的iPhone用户，其他地区的用户仍将继续使用WebKit引擎。苹果辩称其他引擎存在安全和性能风险，而只有WebKit对iPhone用户来说是真正优化和安全的。这一变化将于iOS17.4在3月份发布时生效。

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