首页 > 业界 > 关键词  > FTC最新资讯  > 正文

FTC调查微软、OpenAI等五大AI公司大规模生成式AI交易

2024-01-26 09:46 · 稿源：站长之家

划重点:

🔍 联邦贸易委员会（FTC）对五家顶级生成 AI 技术开发者展开调查

🔍 调查将 “审查” 这些公司的投资和合作关系，以更好地了解其对竞争格局的影响

🔍 亚马逊、谷歌、微软OpenAI 和 Anthropic 等公司有45天时间回复 FTC 的要求

站长之家（ChinaZ.com）1月26日 消息:联邦贸易委员会（FTC）在生成 AI 领域进行了首次重要的竞争行为调查，对五家顶级生成 AI 技术开发者展开了调查。

该机构今天向亚马逊、微软、OpenAI、Anthropic 和 Alphabet 发出了6（b） 令，要求这些公司提供有关最近数十亿美元的投资和合作关系的信息。调查将 “审查” 这些关系和行动，以便 FTC 能够更好地了解其对竞争格局的影响。

会议 开会

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

这些公司有45天时间回复。FTC 在去年6月首次提出了有关生成 AI 竞争的担忧后，正在迅速行动。

FTC 主席 Lina M. Khan 表示:“历史表明，新技术可以创造新市场和健康的竞争。在公司争相开发和商业化 AI 的同时，我们必须防范阻碍这一机会的策略。”

微软对此调查发表了以下评论，评论来自其竞争和市场监管集团的公司副总裁 Rima Alaily:“美国在全球 AI 领域已经处于领先地位，因为重要的美国公司正在共同合作。像微软和 OpenAI 这样的独立公司之间的合作伙伴关系以及其他许多合作伙伴关系正在促进竞争并加速创新。我们期待向 FTC 提供其完成研究所需的信息。”

调查巨额投资

具体而言，令书发给了参与了以下三项近期数十亿美元投资的公司:

1.2023年1月23日，微软和 OpenAI 宣布的扩展合作伙伴关系;

2.2023年9月25日，亚马逊和 Anthropic 宣布的战略合作;

3.2023年11月8日，谷歌与 Anthropic 的扩展人工智能合作。

FTC 正在寻求与以下内容相关的信息:

1. 投资 / 合作的协议和战略理由;

2. 投资 / 合作的影响，包括关于新产品发布、治理和监督的决策，以及共同会议的议题;

3. 竞争影响的分析，包括市场份额、竞争对手、市场、销售增长潜力以及对产品或地理市场的扩张;

4. 关于 AI 输入和资源竞争的竞争动态的背景，包括关键于生成 AI 的产品和服务的竞争动态;

5. 关于政府实体（包括外国政府）是否存在任何目前的调查、信息请求或其他查询的信息。

除其他要求外，科技公司还必须提供有关交互性质和程度的所有文件，以及任何公司影响、参与决策制定的情况，例如路线图制定、产品和服务的停止使用决策、人员决策，以及有关交易的所有分析、报告、研究和调查。

他们还必须概述有关包容性或特权访问期望的协议以及设置定价或条款或授予访问权方面的限制或条件。

FTC 主席 Khan 表示:“我们的研究将揭示主导公司追求的投资和合作伙伴关系是否存在扭曲创新和破坏公平竞争的风险。”

微软 - OpenAI 合作进入 “第三阶段”

微软最近市值突破3万亿美元，已经投资了约100亿美元在 OpenAI，并且两家公司目前正在进行所称的 “第三阶段” 的合作。

值得注意的是，微软是 OpenAI 的独家云服务提供商。这家科技巨头还承诺增加投资，用于开发和部署专门的超级计算系统，以 “加速 OpenAI 的创新独立 AI 研究”。

微软还在其产品中广泛使用 OpenAI 的模型，并将 “基于 OpenAI 技术构建和运行的新型数字体验” 引入市场，包括 Azure OpenAI 服务。

微软董事长兼首席执行官 Satya Nadella 在有关合作的声明中表示:“在我们合作的下一个阶段，跨行业的开发人员和组织将可以使用 Azure 的最佳 AI 基础设施、模型和工具链来构建和运行应用程序。”

亚马逊的40亿美元投资和 Anthropic 的 “长期承诺”

Anthropic 自成立以来一直是亚马逊的 AWS 客户，双方的合作关系也有了显著发展。值得注意的是，亚马逊将向 Anthropic 投资多达40亿美元，并成为该公司的少数股东。

此外，AWS 是 Anthropic 的主要云服务提供商，Anthropic 计划将其大部分工作负载运行在 AWS 上，并使用 AWS Trainium 和 Inferentia 芯片来构建、训练和部署其基础模型。两家公司还在未来的 Trainium 和 Inferentia 能力上展开合作。

Anthropic 承诺通过 Amazon Bedrock 向 AWS 客户提供其基础模型的 “未来几代” 版本。在 Amazon 的开发人员和工程师也可以使用 Anthropic 模型进行构建。此外，Anthropic 还将为 AWS 客户提供定制模型和精细调整能力的早期访问。

Anthropic 的联合创始人兼首席执行官 Dario Amodei 在一份关于合作的新闻稿中表示:“通过大幅扩大我们的合作伙伴关系，我们可以为各种规模的组织提供新的可能性，使它们能够将 Anthropic 的安全、先进的 AI 系统与 AWS 领先的云技术相结合。”

谷歌和 Anthropic 共同开发 “可操纵的 AI”

谷歌和其母公司 Alphabet Inc. 从 Anthropic 成立之初就与这家初创公司合作。通过合作伙伴关系，Anthropic 使用谷歌云安全服务，包括 Chronicle Security Operations、Secure Enterprise Browsing 和 Security Command Center。该初创公司还将谷歌的 TPU v5e 应用于其 Claude 大型语言模型（LLM）。

Anthropic 还利用谷歌的兼容 PostgreSQL 的数据库 AlloyDB 处理事务数据，以及谷歌的 BigQuery 数据仓库。

Anthropic 的联合创始人 Dario Amodei 在一份关于扩展合作关系的新闻稿中表示:“我们与谷歌的长期合作基于共同的承诺，即负责任地开发人工智能并以造福社会的方式部署它。我们期待继续合作，让更多的企业在全球范围内可以使用可操纵、可靠且可解释的 AI 系统。”

举报

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • nerfstudio:Nerfstudio是一个模块化的神经辐射场开发框架

    Nerfstudio是一个开源的神经辐射场（NeRF）开发框架，它提供了简单易用的API，支持模块化的NeRF构建和训练。Nerfstudio帮助用户更轻松地理解和探索NeRF技术，并提供了教程、文档和更多学习资源。欢迎用户贡献新的NeRF模型和数据集。Nerfstudio的主要功能包括模型训练、数据处理、可视化等。

    NeRF 模块化 神经辐射场

  • Nero AI Video Upscaler:AI视频升频增强到4K

    Nero AI视频升频器是一款AI运动跟踪视频编辑工具。可以对视频中的人脸进行模糊处理，隐藏商标，模糊车牌等。在Microsoft商店中体验。

    视频 AI 升频

  • FilmmakerPRO:免费GPT应用程序，为电影制片人提供帮助

    FilmmakerPRO是一款免费的GPT应用程序，旨在帮助电影制片人开发独特的角色、撰写引人入胜的剧本，并以视觉精确度计划场景。它不仅限于剧本，还能提供创意工作力和提高生产力的其他功能。FilmmakerPRO使用经过策划的一系列优秀电影制作书籍和关于剧本和导演的文章进行训练。

    电影制片人 剧本 导演

  • Scale Insights:™ - AI驱动的Amazon PPC自动化软件

    Scale Insights™是一款基于AI的Amazon PPC自动化软件，帮助您完全掌控PPC广告活动，管理大规模广告活动，最大化投资回报率，并提供详细的数据洞察。

    Amazon 广告 PPC

  • SmartScripter:AI驱动的自定义脚本生成工具

    SmartScripter是一个基于人工智能的Web应用程序，用于生成多种编程语言的自定义脚本，包括Excel VBA、Google Apps Script、Bash、JavaScript、PowerShell和Python等。通过SmartScripter强大的自动化工具，提高生产力，节省时间。

    自动化 Excel 数据分析

  • Help Docs Generator:用AI助手创建免费的客户支持帮助文档

    AI助手是一款能够将SaaS产品的截图转化为有用的客户支持帮助文档的AI工具。它使用最新的人工智能技术，可以将你的SaaS产品截图（如设置或仪表盘页面）转化为详细的客户支持文档。它能帮助你快速创建免费的帮助文档，减少客户支持团队的工作负担，并提供更快速的答案给用户。

    AI助手 客户支持 帮助文档

  • VoiceDrop.ai:一键复制您的代理商的声音

    VoiceDrop.Ai是一款声音复制技术产品，可实现声音克隆并批量应用。它能够让您录制您的声音，并为每个接收者提供独特的声音消息，为您创造与众不同的体验。VoiceDrop.Ai的优势包括技术进步、自动化流程、创新易用性、全美覆盖、超值价格和卓越客户服务。

    声音克隆 语音消息 沟通工具

  • XspaceGPT:将Twitter Spaces转换为MP3和文本

    XspaceGPT是您将Twitter Spaces转换为MP3和文本的首选平台。它利用先进的GPT技术，快速可靠地将Twitter Spaces转换为MP3和文本，并生成具有洞察力的摘要和思维导图。此外，我们还提供Twitter视频下载器，将视频转换为MP4格式。快速、可靠、免费。

    Twitter Spaces MP3转换 文本转换

  • Daily.ai:100%自主的新闻通讯

    Daily ai是一款基于人工智能的自动化新闻通讯工具，能够自动生成和分发与受众连接最紧密的内容，提高您的收入，而无需您编写任何内容。

    人工智能 自动化 新闻通讯

  • Texthub.me:你的热情对话安全中心

    Texthub是一个安全、私密的在线聊天平台。它提供多种AI伙伴，可以安全、私密地畅聊您的欲望。Texthub允许您与不同类型的AI聊天伙伴交流，包括Sophia、Camila、Maria、Roxy、Chloe、Angel、Zara和Aika。每个聊天伙伴都有不同的个性和特点，满足用户不同的需求。Texthub致力于为用户提供安全、私密的聊天体验。

    AI聊天 安全聊天 私密聊天

  • Compass:AI驱动简历分析

    Compass是一个AI驱动的简历分析工具，通过分析技能和兴趣，推荐最佳职业路径，并提供相关培训。功能包括技能分析、职业匹配、格式建议、缺口分析等。适用于求职者和企业人力资源部门。请访问官网了解更多详情。

    AI 简历分析 求职

  • Web LLM:将大型语言模型和聊天引入到 Web 浏览器中

    Web LLM 是一个模块化、可定制的 JavaScript 包，可直接将语言模型聊天引入到 Web 浏览器中。一切都在浏览器内部运行，无需服务器支持，并且通过 WebGPU 进行加速。它可以为大家构建 AI 助手提供很多有趣的机会，并在享受 GPU 加速时保护隐私。此项目是 MLC LLM 的附属项目，MLC LLM 可以在 iPhone 和其他本地环境中本地运行 LLM。

    语言模型 聊天 Web 浏览器

  • Careerflow:AI 求职工具

    Careerflow Career Copilot 是您的 AI 求职助手，提供 AI 求职工具：AI 求职信、简历审核、自动填写求职申请、人脉跟踪等功能。

    求职 职业发展 AI 工具

  • 悦灵犀:AI 绘画与 AI 创作平台

    悦灵犀是一款基于 Stable Diffusion 多模态模型的 AI 绘画和创作平台，提供动漫风格，Mindjourney 风格，ControlNet 图片优化设计等，让您轻松创作出独具创意的艺术作品。该平台拥有丰富的功能，包括 AI 绘画、图生图、AI 对话等。无论是艺术爱好者、创作者还是设计师，都可以通过悦灵犀实现灵感的无限创作。

    AI 绘画 创作平台 艺术创作

  • 米可智能:由人工智能驱动的一站式语音翻译、音色定制、配音等音视频服务

    米可智能是由人工智能驱动的一站式语音翻译、音色定制、配音等音视频服务。它通过 AI 技术将复杂操作极致简化，提高工作效率超过 90%。功能包括语音翻译，将音视频的语音翻译为其他语言的语音，全流程 AI 驱动，精准度超过 98%；音色定制，定制个性化的音色，用于语音翻译、配音等功能；语音合成，将文字转为自然生动的语音。产品定价合理，使用场景广泛，适用于跨境市场营销、教育、媒体等领域。

    人工智能 语音翻译 音色定制

  • Opus:数字时代的实用奢华

    Opus是一个面向数字时代的实用奢华产品，它提供了文字转视频的功能。通过 AI 技术，它能够将文本转化为视频，实现快速的场景生成、角色设定和特效添加等操作，为用户创作出充满想象力的作品。Opus在成本和速度上具有绝对的优势，让用户可以轻松地实现自己的创意。它适用于各种场景，包括游戏、艺术、音乐、故事讲述等。

    创意 数字娱乐 文字转视频

  • brain.fm:专注、冥想、睡眠音乐

    brain.fm 是一款提供专注、冥想和睡眠音乐的在线平台。它拥有 1000 多个音轨，涵盖多种音乐类型和自然音景，通过个性化科学特征来帮助你集中注意力、放松、入睡和冥想。你可以根据自己的需求来个性化选择音乐特性。brain.fm 还提供移动应用，支持 iPhone 和 Android 设备。加入我们的 Motivation Challenge，享受无限次数的使用。

    音乐 专注 冥想

  • Sinqi Tools Avatar:一个简单的网页应用,可帮助您生成随机头像

    Avatar是一个简单的网页应用,它可以帮助用户随机生成不同风格的头像。该应用提供多种头像形式,包括半身像、坐姿和站姿,用户可以根据自己的喜好选择。该应用使用了生成对抗网络技术,可以输出高质量、细节丰富的头像图像。相比传统头像制作方式,它更加简便快捷,并可以产出更加个性化的头像。总体来说,这是一个实用有趣的网页应用,适合需要头像的各种场景。

    头像生成 生成对抗网络 网页应用

  • Unbound:使用 AI 生成逼真的产品照片

    Unbound – AI 产品照片是一款利用人工智能生成逼真产品照片的工具。它能够帮助用户在几秒钟内生成任何尺寸的产品照片。无论是自动化在线业务、社交媒体、广告宣传还是其他场景，Unbound 都能满足用户的需求。它可以根据用户提供的透明图片生成无限多的专业产品照片，用户还可以根据需要进行编辑和调整。

    AI 产品照片 在线业务

  • Imagifly:简化AI图像生成，定制化提示库

    Imagifly是一款用于简化AI图像生成的应用，用户可以创建和保存提示，然后将这些提示粘贴到Midjourney、Dall-E或Photoshop等AI工具中。该应用提供了简化的提示功能，让用户在创建新提示时即时访问其关键词库。此外，用户还可以保存发现的能产生出色图像的提示，以及创建一个有组织的常用关键词库。Imagifly旨在提供便捷的AI图像生成体验。

    AI图像生成 提示库 关键词库

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM