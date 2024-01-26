FTC调查微软、OpenAI等五大AI公司大规模生成式AI交易

划重点: 🔍 联邦贸易委员会（FTC）对五家顶级生成 AI 技术开发者展开调查 🔍 调查将 “审查” 这些公司的投资和合作关系，以更好地了解其对竞争格局的影响 🔍 亚马逊、谷歌、微软、OpenAI 和 Anthropic 等公司有45天时间回复 FTC 的要求

站长之家（ChinaZ.com）1月26日 消息:联邦贸易委员会（FTC）在生成 AI 领域进行了首次重要的竞争行为调查，对五家顶级生成 AI 技术开发者展开了调查。

该机构今天向亚马逊、微软、OpenAI、Anthropic 和 Alphabet 发出了6（b） 令，要求这些公司提供有关最近数十亿美元的投资和合作关系的信息。调查将 “审查” 这些关系和行动，以便 FTC 能够更好地了解其对竞争格局的影响。

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这些公司有45天时间回复。FTC 在去年6月首次提出了有关生成 AI 竞争的担忧后，正在迅速行动。

FTC 主席 Lina M. Khan 表示:“历史表明，新技术可以创造新市场和健康的竞争。在公司争相开发和商业化 AI 的同时，我们必须防范阻碍这一机会的策略。”

微软对此调查发表了以下评论，评论来自其竞争和市场监管集团的公司副总裁 Rima Alaily:“美国在全球 AI 领域已经处于领先地位，因为重要的美国公司正在共同合作。像微软和 OpenAI 这样的独立公司之间的合作伙伴关系以及其他许多合作伙伴关系正在促进竞争并加速创新。我们期待向 FTC 提供其完成研究所需的信息。”

调查巨额投资

具体而言，令书发给了参与了以下三项近期数十亿美元投资的公司: 1.2023年1月23日，微软和 OpenAI 宣布的扩展合作伙伴关系; 2.2023年9月25日，亚马逊和 Anthropic 宣布的战略合作; 3.2023年11月8日，谷歌与 Anthropic 的扩展人工智能合作。

FTC 正在寻求与以下内容相关的信息:

1. 投资 / 合作的协议和战略理由; 2. 投资 / 合作的影响，包括关于新产品发布、治理和监督的决策，以及共同会议的议题; 3. 竞争影响的分析，包括市场份额、竞争对手、市场、销售增长潜力以及对产品或地理市场的扩张; 4. 关于 AI 输入和资源竞争的竞争动态的背景，包括关键于生成 AI 的产品和服务的竞争动态; 5. 关于政府实体（包括外国政府）是否存在任何目前的调查、信息请求或其他查询的信息。

除其他要求外，科技公司还必须提供有关交互性质和程度的所有文件，以及任何公司影响、参与决策制定的情况，例如路线图制定、产品和服务的停止使用决策、人员决策，以及有关交易的所有分析、报告、研究和调查。

他们还必须概述有关包容性或特权访问期望的协议以及设置定价或条款或授予访问权方面的限制或条件。

FTC 主席 Khan 表示:“我们的研究将揭示主导公司追求的投资和合作伙伴关系是否存在扭曲创新和破坏公平竞争的风险。”

微软 - OpenAI 合作进入 “第三阶段”

微软最近市值突破3万亿美元，已经投资了约100亿美元在 OpenAI，并且两家公司目前正在进行所称的 “第三阶段” 的合作。

值得注意的是，微软是 OpenAI 的独家云服务提供商。这家科技巨头还承诺增加投资，用于开发和部署专门的超级计算系统，以 “加速 OpenAI 的创新独立 AI 研究”。

微软还在其产品中广泛使用 OpenAI 的模型，并将 “基于 OpenAI 技术构建和运行的新型数字体验” 引入市场，包括 Azure OpenAI 服务。

微软董事长兼首席执行官 Satya Nadella 在有关合作的声明中表示:“在我们合作的下一个阶段，跨行业的开发人员和组织将可以使用 Azure 的最佳 AI 基础设施、模型和工具链来构建和运行应用程序。”

亚马逊的40亿美元投资和 Anthropic 的 “长期承诺”

Anthropic 自成立以来一直是亚马逊的 AWS 客户，双方的合作关系也有了显著发展。值得注意的是，亚马逊将向 Anthropic 投资多达40亿美元，并成为该公司的少数股东。

此外，AWS 是 Anthropic 的主要云服务提供商，Anthropic 计划将其大部分工作负载运行在 AWS 上，并使用 AWS Trainium 和 Inferentia 芯片来构建、训练和部署其基础模型。两家公司还在未来的 Trainium 和 Inferentia 能力上展开合作。

Anthropic 承诺通过 Amazon Bedrock 向 AWS 客户提供其基础模型的 “未来几代” 版本。在 Amazon 的开发人员和工程师也可以使用 Anthropic 模型进行构建。此外，Anthropic 还将为 AWS 客户提供定制模型和精细调整能力的早期访问。

Anthropic 的联合创始人兼首席执行官 Dario Amodei 在一份关于合作的新闻稿中表示:“通过大幅扩大我们的合作伙伴关系，我们可以为各种规模的组织提供新的可能性，使它们能够将 Anthropic 的安全、先进的 AI 系统与 AWS 领先的云技术相结合。”

谷歌和 Anthropic 共同开发 “可操纵的 AI”

谷歌和其母公司 Alphabet Inc. 从 Anthropic 成立之初就与这家初创公司合作。通过合作伙伴关系，Anthropic 使用谷歌云安全服务，包括 Chronicle Security Operations、Secure Enterprise Browsing 和 Security Command Center。该初创公司还将谷歌的 TPU v5e 应用于其 Claude 大型语言模型（LLM）。

Anthropic 还利用谷歌的兼容 PostgreSQL 的数据库 AlloyDB 处理事务数据，以及谷歌的 BigQuery 数据仓库。

Anthropic 的联合创始人 Dario Amodei 在一份关于扩展合作关系的新闻稿中表示:“我们与谷歌的长期合作基于共同的承诺，即负责任地开发人工智能并以造福社会的方式部署它。我们期待继续合作，让更多的企业在全球范围内可以使用可操纵、可靠且可解释的 AI 系统。”

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