Runway竟然完败Pixverse？3款AI视频生成模型测试

站长之家（ChinaZ.com）1月26日 消息:近期歸藏进行了Pixverse、Pika和Runway三者的AI视频生成模型测试。总体而言，Pixverse和Pika在视频生成质量上相当接近，分别获得74.5分和73.5分的高分，而Runway的效果却相对较差，仅为64.5分。

Pixverse的模型被认为是三者中最为平衡的，能够处理较强的运动幅度，同时保持较好的一致性。特别是在2.5D镜头方面表现惊艳。然而，对于纯二次元图片，Pixverse的效果并不十分理想。

Pixverse产品地址:https://top.aibase.com/tool/pixverse

Pika在动漫和2.5D风格上显示出明显的优势，但每次生成的时间较长，导致图像质量相对较差。Runway则在模型质量方面与前两者存在较大差距，尤其在二次元风格的还原度和2.5D风格的一致性方面表现不佳。然而，在生成内容的控制方面，Runway却是三者中最强大的。

具体测试涵盖了物品特写、写实风景、皮克斯2.5D风格、写实人像以及动漫场景等五种风格。每种风格都从主题一致性、运动平滑度、运动程度以及成像质量等四个维度进行主观评分。测试结果显示Pixverse和Pika在多个场景下都有不错的表现，而Runway则相对较弱。

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