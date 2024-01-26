美图与三星深度合作 提升Galaxy S24系列AI图像能力

站长之家(ChinaZ.com) 1月26日 消息:1月25日，三星电子举办Galaxy S24系列中国新品发布会，与美图公司深化合作，共同推出全新的AI图像编辑体验。

美图公司自研的AI视觉大模型MiracleVision（奇想智能）将为Galaxy S24系列用户提供云端解决方案，提升相册的生成式编辑功能。此前，双方已有多项端侧合作功能，如“AI图生图”、“海报拼图”和“一键大片”等。

美图影像研究院（MT Lab）团队依托MiracleVision(奇想智能)的强大模型能力与AI技术经验，进一步提升了Galaxy S24系列的AI图像能力，为用户带来更高效、便捷的图像创作体验。

此次合作基于MiracleVision（奇想智能）的场景识别与图像生成能力，为用户带来更丰富的图像编辑功能。生成式编辑的AI改图功能可以在保持图像主体特征的前提下，智能删除及移动画面元素，支持任意修改图像细节，结合高精度纹理生成技术，实现与原图的高度融合。AI扩图功能则通过生成填充技术为用户提供图像修正能力，只需调整画面水平线，美图美学评估系统就会对图像结构与细节进行解构与理解，再结合生成填充算法与图像后处理模块，智能补足原图之外的空白区域，有效解决拍摄构图问题。

AI图生图功能为用户的图片编辑提供更多有趣玩法，用户只需要输入一张照片，就能获得丰富多样的风格效果呈现。通过发布会现场效果演示，用户只需长按要编辑的物体，即可轻松移动、消除或调整物体大小。此外，在画面水平线不垂直时，生成式编辑功能可以在用户调整角度后，智能填充照片的缺失区域，修正画面构图。借助AI图生图功能，用户还可以将一张照片呈现出不同的画风，为创意打开无限可能。

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