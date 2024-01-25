三星Galaxy S24系列国行版正式发布 价格5499元起

站长之家(ChinaZ.com) 1月25日 消息:三星 Galaxy S24系列国行版正式发布，带来 Galaxy S24、Galaxy S24+ 和 Galaxy S24Ultra 三款机型，新机将于1月31日上市，5499元起。

该系列沿用了上代机型的外观设计语言，采用直屏，支持 IP68防水防尘。S24/ S24+ 提供水墨黑、雅岩灰、秘矿紫、浅珀黄4款配色;S24Ultra 则拥有钛灰、钛黑、钛暮紫、钛羽黄四种配色，并引入了钛合金边框。

三星 Galaxy S24、Galaxy S24+ 和 Galaxy S24Ultra 屏幕分别为6.2英寸、6.7英寸和6.8英寸，其中 Galaxy S24为2340×1080，S24+ 分辨率为3200×1440，S24Ultra 为3088×1440。全系机型屏幕均支持1-120Hz 的自适应刷新率，以及2600尼特的峰值亮度。值得一提的是，这次 Galaxy S24Ultra 屏幕覆盖康宁 Gorilla Armor 玻璃盖板，有着更强抗摔性同时，也能让屏幕观感更加通透;边框为钛合金材质，可以提供更好的耐久性。

国行三星 Galaxy S24系列全系搭载最新的骁龙8Gen3for Galaxy 芯片，其超大核主频提升至3.39GHz。得益于面积更大的均热板，此次三星 S24系列的散热表现与稳定性也得到了进一步增强。值得一提的是，这次 Galaxy S24+ 和 Galaxy S24Ultra 将仅提供12GB 运行内存版本，而 Galaxy S24则提供有8GB 和12GB 版本选择。

影像部分，Galaxy S24和 Galaxy S24+ 变化并不大，依然为5000万主摄（支持 OIS 光线防抖）+1200万超广角 +1000万长焦的三摄组合，其中长焦镜头支持3倍光学变焦。而 Galaxy S24Ultra 方面则升级了潜望式长焦镜头，提升到5000万像素，支持5倍光学变焦，再通过无损裁切变焦技术可实现10倍光学品质变焦;其余三颗摄像头与 Galaxy S23Ultra 基本保持一致，包括2亿像素主摄、3倍光变的1000万长焦镜头和1200万像素的超广角镜头。虽然这次的潜望式长焦镜头不再是原生的10倍光变焦段，但据三星表示，通过 Galaxy AI 的加持以及摄像头硬件的提升，Galaxy S24Ultra 的10倍变焦表现要优于 Galaxy S23Ultra。

续航方面，Galaxy S24内置4000mAh 电池，支持25W 有线和15W 无线充电;Galaxy S24+ 和 Galaxy S24Ultra 则分别为4900mAh 电池和5000mAh 电池，均支持45W 有线和15W 无线充电。新机配备 Galaxy AI 和基于 Android14

Galaxy S24:

8GB512GB售价6499元，12GB256GB售价5999元，8GB256GB售价5499元。

Galaxy S24:

12GB512GB售价7999元，12GB256GB售价6999元。

Galaxy S24Ultra:

12GB1TB售价12699元，12GB512GB售价10699元，12GB256GB售价9699元。

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