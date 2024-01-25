三星Galaxy S24系列中国新品发布会今晚举行 国行价格即将公布

站长之家(ChinaZ.com) 1月25日 消息:今晚（1月25日）19:00，三星将在中国举行Galaxy S24系列新品发布会，正式公布新机的国行价格。此前，三星已在海外发布了Galaxy S24系列手机，而国行的先行者价格也已经公布。

Galaxy S24系列包括Galaxy S24、Galaxy S24+和Galaxy S24Ultra三款机型。

配置方面，全系搭载了骁龙8Gen3for Galaxy处理器，性能略高于普通版本。在摄像头配置上，Galaxy S24和S24+配备了一个5000万像素的主摄像头、一个1200万像素的超广角摄像头和一个1000万像素的带3倍光学变焦的长焦摄像头。而S24Ultra则将S23Ultra的1000万像素10倍变焦摄像头换成了5000万像素5倍变焦摄像头，通过无损裁切变焦可实现10倍变焦。

屏幕尺寸方面，Galaxy S24采用6.2英寸屏幕，分辨率为FHD;Galaxy S24+采用6.7英寸2K屏;而Galaxy S24Ultra则采用了6.8英寸屏幕。

今晚的发布会将公布Galaxy S24系列的国行价格，并有望进一步展示三星在该系列中的创新技术和卓越性能。对于期待已久的消费者们，这将是一个不容错过的盛会。新一代安卓机皇即将到来，让我们一同期待三星Galaxy S24系列的出色表现。

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