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Publicis 将在未来三年投资 3 亿欧元的人工智能计划

2024-01-25 16:17 · 稿源：站长之家

划重点:

- 📈 Publicis 计划在未来三年投资3亿欧元（3.27亿美元）用于人工智能领域，旨在成为 “首个以人工智能为核心的智能系统” 的行业领导者

- 💰 该计划中，2024年将独立投资1亿欧元，完全由 “内部效率” 资金支持，并不会对公司运营利润率造成负面影响。

- 🚀 Publicis 计划将人工智能进一步融入其现有的平台模型，连接公司内的每个人与名为 “CoreAI” 的实体，并在2024年上半年开始实施。

站长之家(ChinaZ.com) 1月25日 消息:世界最大的市值广告集团 Publicis 宣布，将在未来三年内投资3亿欧元（3.27亿美元）用于人工智能(AI)领域，以实现其成为 “行业首个以人工智能为核心的智能系统” 的计划。

AI写作 人工智能

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

在即将于2月公布的年度业绩报告之前，该集团在一部影片展示中表示，仅2024年就将投资1亿欧元，这笔资金将完全由 “内部效率” 资金支持，不会对其运营利润率造成负面影响。

Publicis 在影片中宣布，其2023年的有机增长为6.3%，超过了去年10月公布的5.5% 至6% 的预期范围。公司首席执行官 Arthur Sadoun 在新闻发布会上表示:“从战略上讲，对我们来说，向金融市场展示我们从一个强势地位开始是很重要的”，这是对提前公布的数字的解释。

Publicis 在影片中表示，计划进一步将人工智能融入其现有的平台模型，将公司内的每个人与名为 “CoreAI” 的实体连接起来。该集团在2023年下半年开始研发 “CoreAI”，并计划在2024年上半年开始实施。Sadoun 表示:“CoreAI 基于我们已经获得的数据，也基于过去十年来我们所积累的数据”。

在2024年投资计划中，一半的资金将用于培训和招聘人才，另一半将用于技术、许可证、软件和云基础设施。当被问及是否考虑收购时，Sadoun 回答说:“我们的转型已经完成”，并补充说该集团将会专注于在技术、知识产权和人才方面进行较小的投资。

Publicis 最近的强劲表现与广告行业的总体放缓形成鲜明对比，广告行业被视为整体经济健康的晴雨表。

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