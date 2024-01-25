​OpenAI 董事会邀请竞争对手加入，挖角谷歌Gemini高管

划重点: - OpenAI 董事会邀请竞争对手加入，引发关于 Altman 地位的担忧。 - 谷歌为了留住人才，开出高额薪酬并推出特殊补偿计划。 - OpenAI 从谷歌 Gemini 团队挖角高管，进一步增强了其在人才和技术方面的优势。

站长之家（ChinaZ.com）1月25日 消息:据知情人士透露，OpenAI 董事会的 Adam D'Angelo 上个月致电 Databricks 的首席执行官 Ali Ghodsi，询问他是否考虑加入 OpenAI 董事会。这一举动引发了人们对 OpenAI 董事会动荡的担忧，尤其是对于 Altman 的地位。

Databricks 被认为是 OpenAI 的竞争对手，该公司帮助其他企业开发人工智能应用。Ghodsi 及其团队公开表示，长远来看，企业最好开发自己的 AI 模型而不是依赖 OpenAI 的闭源模型。因此，D'Angelo 邀请 Ghodsi 加入董事会的举动引发了人们的猜测。

然而，也有人认为 D'Angelo 的做法是出于非营利性的考虑，即优先限制人工智能对社会的危害。OpenAI 的使命是确保人工智能的安全性，而不是追逐利润。

与此同时，OpenAI 还从谷歌 Gemini 团队挖角了多名高管和研究人员。为了留住人才，谷歌不得不推出高额薪酬和特殊补偿计划。这些举措使得谷歌在 AI 部门的支出大幅增加。

OpenAI 的能力和发展速度备受认可。尽管公司内部存在一些动荡，但 OpenAI 已成为商业世界中一股强大的力量。同时，OpenAI 对谷歌的人才和技术构成了竞争压力。

OpenAI 在人才和技术方面的优势使得 Altman 的地位受到了一定的威胁。不过，Altman 仍在推动 OpenAI 业务的发展，并寻找合适的人填补董事会的席位。未来，OpenAI 在商业化发展和 AGI 突破安全问题上可能会面临使命冲突的挑战。

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